白易弘｜台股續弱 2檔餐飲商機股相對有撐

周三（28日）指數下跌155.33點，收在14,173.10點，成交金額1,603億元。

周三（28日）日受到經濟衰退預期影響而賣壓沉重走跌，科技權值股成為賣盤調節重心，而具有解封題材的觀光族群和部分傳產族群則股價相對有撐。

技術面部分，跌破短期均線後回測季線（13,930點）支撐，封關前狹幅量縮震盪機率大。選股方向，留意2檔尾牙餐飲解封短打股

1.王品（2727），下半年營收連5個月正成長，11月營收更首破12億元大關，今年餐飲解封後有望迎來聚餐、尾牙、春酒及婚宴商機挹注，今年12月到明年1月的業績表現。

2.晶華（2707），隨著台灣正式解封，放寬入境檢疫措施，帶動國外旅客來台旅遊的意願，營運動能重返正軌。自解封以來，外籍旅客呈倍數增長，11月份的住房率已恢復到8成以上，外國旅客佔比也逐漸提升至3成，收入比起上個月及去年同期，分別成長了33.08％以及100.78％。

11月合併營收達5.17億元、年成長14.56％，本業營收與疫情前的2019年同期相比，也達到3.64％的成長率，整體獲利率亦同步走揚。

今（29）日觀盤重點：

1.能否站回半年線。

2.半導體族群能否止穩。

3.季底集團作帳個股。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!