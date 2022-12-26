陳秀芳｜中國搶藥熱 生技族群走揚

上周五美股四大指數皆紅，其中費半上漲0.09％，由於外資放假，今日交投顯得清淡，台股在平盤附近震盪，台積電（2330）力守平盤之上，上漲0.33％，終場大盤上漲13.5點，收在14,285.13點，成交量能急凍不到1,200億，來到近三年新低。

今日台幣匯率小幅升值來到30.695元附近，而從資金流向觀察，電子成交比重縮至不到四成，來到39.79％、化學生技醫療成交比重增至19.67％，今天漲幅較大族群為玻璃陶瓷、生技醫療族群，漲幅2.03％、1.89％；表現相對弱勢族群為航運業、鋼鐵族群，跌幅為2.23％、0.84％。

從籌碼面觀察，外資連二日賣超，本日外資賣超39.12億，投信連四日買超，本日買超6.01億。從技術面觀察，今日站回五日線，預計在外資歸隊前量能仍持續低迷，盤勢狹幅震盪機率高；櫃買盤勢今日早盤走勢較大盤強，但午盤過後由紅翻黑，跌幅0.16％，亦站回五日線及力守半年線之上，今日較抗跌的類股為化工、生技醫療族群，漲幅1.2％、1.03％，表現相對弱勢的為航運業、半導體族群，跌幅2.6％、1.01％。

今日盤面焦點仍為低價生技個股居多，中國解封題材持續發酵，再加上外資休假，盤面由內資主導，多檔中小型生技個股持續點火，像是強生（4747）、中化（1701）強攻漲停，股價續創新高、南光（1752）今日股價未漲停，但股價持續創高；除了近期盤面強者恆強的個股外，前些日子較先起漲的高價生技股亦有回溫跡象，如保瑞（6472）、智擎（4162）、美時（1795）今日亦有3.08％~4.22％漲幅，資金持續在生技個股找尋機會，接下來仍可留意具有題材以及投信持續著墨的個股，但仍需注意不宜以追價策略。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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