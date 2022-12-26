白易弘｜景氣衰退疑慮 紅包行情恐縮水

國際情勢，美國上周公布的11月核心個人消費支出（PCE）價格指數年增率，自10月的5％下滑至4.7％，月增率也從0.3％放緩至0.2％，通膨持續降溫。另美國消費者對未來一年的通膨預期，亦降至18個月以來最低。多家投行對未來一年（2023年）景氣預期多數預估上半年先衰退，下半年則視總體利率環境與庫存去化狀況而定。

台股盤勢，自2000年以來，台股元月上漲達56.5％，如從2011年起算，更達66.6％，單月漲幅介於0.5~25.2％，漲勢前三名為2022年的25.26％、2021年的15.3％、2020年的12.6％；元月之後三個月、六個月上漲機率均將近六成。但其中元月行情失靈的幾次則屬升息環境與經濟衰退等總體經濟偏空方情境，2023年第一季美股衰退疑慮不利台股元月紅包行情。預估本周加權指數將在半年線（14,300點）附近震盪，選股方向以2023年產業無庫存去化壓力與政策內需產業。

留意本周2檔潛力股

1.胡連（6279），第三季本業獲利符合預期，毛利率30.4％、季增2.5個百分點；單季每股稅後純益（EPS）4.62元，優於預期。第四季旺季逐月營收創高，預估12月有望續創月增新高，反映大陸汽車消費刺激政策拉抬車市需求。第四季有望營收年增30％。

2.中興電（1513），11月合併營收15.99億，年成長22.99％；前11月合併營收169.8億，年增5.72％。擁甲醇重組製氫技術，在華亞科技園區租地打造氫能生產基地，建置低功率燃料電池模組產能及微電網儲能設備產線，預計明年首季營運。今年以161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS），拿下台電近180億元訂單，因台電強韌電網而受益，布局氫能事業明年可望獲利且進行分拆，具IPO題材。

（文／資深分析師白易弘）

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