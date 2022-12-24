0056成分股換血 5檔優質股外資輕鬆撿

全台受益人最多（81.5萬）代號0056之元大高股息ETF，進行史上最大規模成分股調整，將成分股從30檔增加至50檔，12/16盤後生效。高股息ETF追求長期穩定股息收入，但是根據0056公開說明書基金投資分針，經理公司為配合實際需要得以最佳化方法進行資產管理，問題是，如何定義佳化方法？0056選股標準是否來自經理人心證？投信基金分為主動型與被動型：主動型基金追求絕對報酬由經理人選股操作，至於用模型或跟隨指數建立部位則是被動型基金。0056是被動型基金。

基金投資屬代理制度，民眾相信專業投資機構，購買基金之後，投資標的皆由投信公司負責，故發行基金的投信公司應秉持道德良知守護受益人權益，任意更換成分股或是股價處於低檔區域殺低，徹底違背受益人的利益。基金投資並非穩賺不賠，投資人負擔高昂成本，ETF「內扣費用」：保管費交銀行；經理費給投信；買賣股票支付券商手續費、政府收交易稅，過去5年0056年度基金費用率為0.77％、0.86％、0.76％、0.66％、0.74％，平均約0.76％，這些費用除以365天，每天吸一點點血，淨值神不知鬼不覺遞減。明年農曆春節長假，是基金公司最開心時候：什麼事都不做躺著就能數鈔票。令人羨慕。

到2022/11/30為止，0056基金規模高達1,715億，每年坐享0.4％經理費為投信公司莫大收入，根據元大投信官網，產品特色是挑選未來一年預測現金殖利率最高的30檔股票作為成分股（12/22官網尚未更新至50檔）有效分散個股風險，卻在此時更改選股規則與檔數，追高殺低做法與華麗官網宣傳背道而馳。大規模換股花費巨額買賣手續費，不退傭券商大賺；有退傭回饋不知去向，盲目賤賣好股殺低股價不只耗損受益人資產，整體市場股民都受傷害，除了外資暗爽：撿到便宜。因為這是送分題，事先已經公布，要踢掉哪５支股票，外資買盤就守在那裏。

這次遭到元大高股息ETF刪除成分股為中鋼、中鴻、陽明、台泥、超豐，籌碼與基本面介紹如下：

中鋼

（1）12/16~12/22投信賣超211,457張。

（2）中國封控放寬，預期鋼鐵需求回溫。

（3）國際鐵礦砂價格回升，中國寶鋼明年1月盤價調漲。

（4）國內明年1月內銷價開出平高盤，鋼市U型復甦。

中鴻

（1）12/16~12/22投信賣超76,093張。

（2）第三季虧損11.26億，每股淨損0.78元。

（3）11月營收29.7億，較10月27.6億成長7.5％，有轉機性。

（4）明年1月熱軋鋼板、冷軋鋼捲、鍍鋅盤每公噸各調漲500元。

陽明

（1）12/16~12/22投信賣超83,384張。

（2）上海運價指數連續26週下跌，跌幅收斂。

（3）歐美線10月~11月運量與去年相當。

（4）美西線維持獲利，目前沒有閒置船舶。

台泥

（1）12/16~12/22投信賣超147,584張。

（2）旗下台灣運通引進電動大貨車明年上路。

（3）斥資450萬歐元收購葡萄牙最大快充公司。

（4）旗下能元科技研發超高功率動力電池。

超豐

（1）12/16~12/2投信賣超24,271張。

（2）力成科技持股244,064張，比例43％。

（3）8月營收12.6億，10、11月營收10億。

（4）上半年EPS3.97元，前三季EPS5.04元。

5檔0056不計價殺出的股票，12/16~12/22外資全面大買，而且12/22全都上漲。做股票最悲情不是套牢，而是認賠殺出後只能眼睜睜看著股價大漲無能為力，0056對投資人做了最壞的示範。道瓊工業指數30檔成分股絕不輕易更改，建立百年經濟指標公信力，0056成分股大規模換血，受益人內心淌血。化被動為主動，好比程式交易者為了貼近當天盤勢調整參數至最佳化是非常不可取的行為，ETF失去宗旨損害受益人權益，將原本手上優質好股拱手讓人，更得不償失。若遇到ETF又再殺低好股，切記，那裡就是買點。

資深分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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