陳秀芳｜盤勢持續震盪 生技可望成主流

由於初領失業人數低於預期，市場擔憂Fed緊縮政策恐將持續更久，昨天美股四大指數皆墨，其中費半下跌4.20%，台股今天科技股受到拖累，台積電（2330）跌幅2.78%，影響大盤負點數112.36點，盤中一度大跌逾250點，午盤過後跌幅稍有收斂，終場大盤下跌171.31點收在14,271.63點，周線連三黑。

今日台幣匯率貶值來到30.744元附近，呈現股匯雙殺，而從資金流向觀察，電子成交比重仍不到五成，來到45.14%、航運業成交比重13.09%、化學生技醫療成交比重增至12.14%，今天較抗跌的族群為玻璃陶瓷、食品族群，漲幅0.27%、0.08%；表現相對弱勢族群為半導體、電子族群，跌幅為2.27%、1.58%。

從籌碼面觀察，本週外資賣超311.12億，投信本週買超23.48億。從技術面觀察，今日再度失守五日線、半年線，昨日漲幅幾乎吐回，但由於外資放假，今日量能明顯急凍，接下來台股走勢仍受美股的影響；櫃買盤勢今日走勢較大盤強，跌幅0.38%，但仍力守半年線之上，今日較抗跌的類股為電機機械、化工族群，漲幅0.82%、0.63%，表現相對弱勢的為光電、航運族群，跌幅0.95%、0.72%。

近幾日強勢的航運、鋼鐵族群今日則稍做休息，雖成交量能不足，但盤面上仍見的到中小型股的熱度，生技持續成為資金避風港，中國解封題材持續發酵，製藥廠的南光（1752）、強生（4747）股價續新高，其中強生還強攻漲停，而中化（1701）雖然在處置，但今日仍然強勢創高，漲幅亦來到8.41%；而在前一波較強的新藥股-寶齡富錦（1760）今天也逆勢大漲8.57%，接下來生技族群仍然有機會持續進行輪動，可留意保健品相關、以及投信、集團有季底作帳行情的個股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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