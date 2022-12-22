劉烱德︱挑戰半年線 短線聚焦三類股

由於美國原油庫存降幅超出預期，令油價走高能源類股領漲外，Nike及聯邦快遞財報佳，加上消費者信心和通膨預期改善（12月消費者信心指數升至108.3，遠高預期的101以及上修後前值101.4，此次反彈與先前密西根大學調查的12月消費者信心指數初值類似），周三（21日）的美股主要指數延續反彈態勢，道瓊終場收高526點 漲福1.6％，標普上漲1.49％，那指上漲1.54％，費半勁揚2.36％。台積電及聯電ADR則是分別上漲2.01％及2.95％。

昨日台股開高衝高在半年線前拉回，收盤上漲64.37點，為價漲量縮帶上影紅K線，整日高低波動僅94點，雖未能站上半年線，卻也沒跌破前一日黑K低點，算是技術面前一日破線殺盤後的守穩訊號。昨日外資小賣現貨28.70億元，台指期部分，外資01新倉增加多單，目前為未平倉竟多單13,631口，另一口氣賣出ETF元大台灣50反1有66,287張，短線外資偏多看。投信台指期新倉為未平倉淨空單7,529口，持續買現貨在台指期做避險。

昨日成交量2,241億元，在季均量之上（2,144億），但整日高低波動不到百點，電子成交比重明顯下降至52.79％，短線資金棄電子轉進落後補漲的航運（航運綜合指數上漲2.79％）及鋼鐵（上漲4.27％），另在生技類股表現依然強勢。

台指期夜盤隨美股上漲140點，估計加權今日早盤開高必須伴隨買氣（預估量增），再次挑戰半年線甚至指數收高於前一日黑K高，做出內困翻多轉折訊號。短線類股輪動應該持續會在航運、鋼鐵及生技，操作不看波段僅以價差為宜。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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