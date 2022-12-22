白易弘｜日央政策影響沉澱 留意2檔潛力股

周三（21日）上漲64.37點，收在14,234.40點，成交金額2,188億元。

周三（21日）日本央行長債政策影響經歷一天沉澱，指數回溫反彈，盤中最多彈升百餘點，櫃買市場也跟著走揚，中午過後賣壓湧現，漲勢收斂。鋼鐵族群受鎳價與盤價回溫激勵，整體漲勢最整齊，資金聚焦電子族群，傳產部分則以航運族群為主流。

技術面部分，出量跌破半年線後須三天內站回半年線才能化解短期頭部壓力，然而，未來三天在外資耶誕節效應下，量價空間有限，今年耶誕節行情須看下周外資收假歸隊買盤是否回流。

選股方向，伺服器相關產業與車用MCU個股，留意2檔潛力股，

1.奇鋐（3017），2022年奇鋐賺逾一個股本基本穩妥。展望2023年，由於較高毛利率的伺服器新平台登場，與網通產品線的佔比同步提升，且伺服器機箱明年還有2家中國、1家美國新客戶進場，預估伺服器業務明年佔比突破3成，PC業務則持續下降，有利產品組合改善，因此，看好明年奇鋐毛利率挑戰20％大關。

2.新唐（4919），新唐今年在車用MCU市場布局有成，可望賺進一個股本，而展望明年，車電需求續強、新伺服器平台帶動BMC出貨看望。另新推出的NuMicro M030G/M031G系列微控制器，在光收發模組解決方案平台端屢傳佳績，明年整體表現將比今年更好。

今（22）日觀盤重點：

1.能否站回半年線。

2.生技製藥股能否維持強勢。

3.季底集團作帳個股。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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