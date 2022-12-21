年關將至 台股怎操作？老手曝2策略至上

年關將至，最後幾天的盤勢該怎麼操作？

年關將至，相信2022年投資人的操作只有「艱難」兩個字，原因來自今年全球經濟飽受通膨、戰爭、升息等各種利空因素所致。另外在上週美國宣布CPI再低於預期，市場卻不買帳，隨即美股就開始回落修正，昨天日央行轉鷹派，讓市場聞聲動盪，台股昨日無差別全面回檔。各種利空讓台股12月至今以下跌645點，難不成依過去歷史經驗打著全年最會漲的12月，今年要期待落空了嗎?

根據筆者觀察，金融市場在聯準會升息、日本央行調整殖利率曲線控制後，短期內對資本市場勢必會造成衝擊，市場資金動能也會隨之減弱，如此以來也會對股市多頭造成極大壓力。台股加權指數因系統性風險而修正，不過可以看到季線的位置已翻揚向上，筆者認為，如果再碰到一次大跌，來到季線絕對是一個絕佳的買點。但是現階段距離聖誕節靠近以及元旦靠近，外資也開始陸續放假去，內資相對就非常的重要，不過內資通常都是以中小型股的櫃買市場為主軸，加權指數要再剩下7個交易日裡有突出的表現，機率並不是太高。

這一陣子國際股市仍在消化日本央行所釋出的利空消息，投資朋友在操作上，盡量避開權值股，採看大作小的策略進行。而選擇個股方面，可以看到有中國解封題材的生技類股，還有缺電題材的節能、重電族群，都是主力大戶以及法人注重的產業。另外展望明年需求將爆發的產業莫過於電動車產業了，不過電動車多半是電子股，難免會受升息利空的疑慮，但是筆者認為電動車產業長期絕對是看好的。以上推薦給您。

（文／摩爾投顧黃睿緯分析師 ）

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