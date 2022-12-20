陳立委｜台股整理格局 留意3檔績優股

美國11月消費者物價指數（CPI）下降幅度優於預期，市場一度看好通膨觸頂，可惜好景不常在，在聯準會（FED）主席鮑爾的鷹派言論下，市場已逐漸意識到，明年聯準會仍將持續升息，受到聯準會鷹派言論影響，美國股市連續四日收黑，儘管經濟衰退的風險日益加劇，但聯準會對抗通膨方面仍將抗爭到底。

台股指數今以14,410點開出，開盤後在平盤左右震盪遊走，從技術線型來看，指數以出現連三黑K，指數已經跌落到5日、10日及月均線下方，短線上先觀察半年線能不能守住，若無法有效守穩半年線，加上近期量能萎縮，不排除持續向下探的可能性。

類股方面，今日以鋼鐵類股及航運類股表現亮眼。其中鋼鐵類股在大陸龍頭廠寶鋼，明年1月起調漲鋼鐵價格，有助提振鋼鐵市場交易信心，加上全球推動碳中和，由於台灣鋼鐵大廠大多提早布局減碳排碳，此策政將有利於台廠長線產業供需，投資人可多加留意鋼鐵類股，如：中鋼（2002）、新鋼（2032）、威致（2028）、佳大（2033）等。

在明年升息不中斷下，全球股市進入修復期，預期震盪依舊，建議投資人應優先以基本面佳，獲利良好且未來訂單無慮的績優股來布局，如：

1.中興電（1513）：為重電設備工程大廠。前三季EPS共3.6元，1到11月累計營收較去年同期成長5.72％。受惠台電十年強韌電網計畫預算5,645億元，中興電電力設備訂單大增，加上研發氫能應用領域技術有成，未來營收及獲利增溫。

2.高力（8996）：為板式熱交換器大廠。前三季EPS共2.24元，1到11月累計營收較去年同期成長24.45％。高力受惠美國知名氫燃料電池製造大廠Bloom Energy訂單增加，營收提升效應明顯，在世界各國均積極發展低污染能源趨勢下，未來營運獲利可期待。

3.鮮活果汁-KY（1256）：為食品加工果汁大廠。前三季EPS共9.94元，1到11月累計營收較去年同期成長-13.04％。隨著大陸防疫等級降低，大陸茶飲市場需求增溫，而鮮活果汁為手搖茶店原料供應商，有助引領市場走出低谷，營收有望逐季增加。

啟發投顧分析師 陳立委

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