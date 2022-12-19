陳秀芳｜缺藥題材持續延燒 留意個股輪動

上周五美股四大指數皆墨，美股四巫日以及投資人對於經濟衰退擔憂再現，其中費半下跌0.95％，今日台股開低震盪，電子股持續疲弱，台積電（2330）、聯電（2303）跌幅0.96％、3.05％，上市八大類股跌多漲少，終場大盤下跌95.23點，收在14,433.32點，成交量能未達月均量。

今日台幣匯率小貶來到30.758元附近，今日再度呈現股匯雙殺，而從資金流向觀察，電子成交比重仍續降，來到49.7％、航運業成交比重11.98％、化學生技醫療比重增至8.17％，今天較抗跌的族群為生技醫療、電子通路族群，漲幅1.5％、0.71％；表現相對弱勢族群為玻璃陶瓷、鋼鐵族群，跌幅為9％、3.07％。

從籌碼面觀察，外資連三日賣超，今日賣超138.91億，投信連二日賣超，今日賣超7.33億。從技術面觀察，雖今日收破11/29低點，短線多方架構持續轉弱，接下來關鍵點位仍在14,278點，若跌破短線反彈結束機率增；櫃買盤勢今日表現較加權強勢，跌幅0.01％，今日較抗跌的類股為文化創意、生技醫療族群，漲幅2.82％、0.92％，表現相對弱勢的為鋼鐵、電子通路族群，跌幅1.69％、1.17％。

今天盤面火紅焦點仍為生技族群，持續挾著中國防疫鬆綁題材，製藥、原料藥廠相關個股持續強勢攻上漲停，像是南光（1752）、永日（4102）、強生（4747），而防疫用品相關個股今日也有點火買盤進駐，像是美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）、優盛（4142）也紛紛攻上漲停；時序進入到外資聖誕假期，盤面將由內資主導，持續關注中小型股輪動狀況，操作上可留意投信、集團股進行布局。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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