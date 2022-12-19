賴昇楷｜台股守多頭防線 關注5檔潛力股

11月下旬大盤陷入為期約兩周、振幅約500點的橫向區間整理走勢，逐步消化10月底後急漲超過2,000點所累積的獲利了結賣壓以及高檔解套賣壓，可惜11/30、12/1未待籌碼充分沉澱便強攻「萬五」大關，攻高之後又遇美股利空導致量能無以為繼，以致指數再度回落至11月下旬之震盪區間內進行整理。

近期台股雖然隨著國際股市走弱，但是抗跌韌性相對較強，目前大盤尚未跌破11月下旬橫盤整理區間，更強的櫃買指數甚至守住11月下旬橫盤整理區間上緣，代表多頭仍有防守企圖，波段反彈結構還沒破壞。

由於下半個月外資將逐漸進入休假模式，估計台股賣壓有望趨緩，在前述波段反彈結構未變的情況下，預期仍有類股輪流表現機會，焦點可能會集中在「中小型題材股」或「集團作帳股」，下列5檔個股可多留意：

1.家登：（1）主要產品為光罩盒（營收佔比60％）及晶圓傳載盒（營收佔比20％），也是全球高階光罩傳載解決方案的領導廠商，客戶包含台積電、Intel等半導體大廠。前三季累計營收31.6億元（年增64.2％），毛利率48.7％、營益率23.5％雙創同期新高，EPS8.41元，提前改寫全年新高。（2）EUV光罩盒市佔率逾8成，在半導體大廠持續導入先進製程下，出貨穩健攀升。晶圓傳載盒受惠中國加速採用非歐美日供應鏈，公司產品在中國市場顯著成長，目前訂單能見度已達2023年下半年。受惠兩岸客戶積極下單，公司保守估計今年晶圓傳載盒營收將成長3~4倍，12吋晶圓傳載盒明年月產能將提升1倍達到2萬片以上，2023年晶圓傳載盒營收將年增30~40％。

2.世芯-KY：（1）IC設計服務廠，提供客戶ASIC及SoC之委託設計服務（NRE）與量產（Turneky）服務，是台積電大聯盟成員。前三季EPS18.53元，11月營收攀升至17.64億，月增達43.4％，創單月新高。今年前11月累計營收120.83億元，已超越去年全年，今年營收創新高無慮。（2）在先進製程設計居產業領先地位，今年前三季營收結構中，來自7奈米及以上（6/5/4奈米）製程比重達66％。北美大型資料中心客戶今年營收占比逾20％，2023年的需求預估是今年的2〜3倍，預計營收貢獻將數倍成長，並且出貨動能有望延續到2025年上半年，預估2023年營收及獲利將大幅成長，再寫新紀錄。這位美系大客戶2023年Q2將合作第二顆晶片專案，若進行順利，可先帶來委託設計（NRE）營收，至2025年有望接著貢獻不少量產收入。（3）產品切入「車用」領域，以ADAS及車用資料中心為主。前者的品質要求高且認證時間長，因此進入門檻較高。後者受惠品牌車廠（例如Tesla、Rivian等）陸續開發自家的資料中心，帶來中長期成長動能，預計2024年這個領域的營收會有明顯增長。

3.M31：（1）半導體矽智財（IP）供應商，受惠先進製程晶片研發開案量成長，11月營收1.53億，年增35.5％，連續二個月創下單月營收歷史新高。（2）高速介面IP已獲客戶採用在AI／HPC、車用電子等新應用，未來也將持續跟進台積電最新的先進製程技術開發7奈米及5奈米等先進製程IP，在IP需求強勁下，預期Q4營收將較Q3成長約4成，改寫季營收歷史新高。（3）針對車用晶片IP通過相關的安全技術標準認證，正陸續取得美國及日本一線車用晶片大廠的IP訂單，隨著車用IP產品開發與認證完成，將挹注長期營運成長動能。

4.新盛力：鋰電池模組廠，受惠全球大型資料中心業者積極建立備援電池系統（BBU），除了先前已經取得的資料中心服務商的訂單持續出貨外，下半年新增一家美系資料中心客戶，Q4開始供應不斷電（UPS）儲能系統，帶動今年前10月EPS3.1元（遠優於較去年同期的虧損），前11月營收來到25.671億，年增率高達96.7％。預估Q4營收維持高檔水準，並且明年營運將維持成長態勢。

5.閎康：（1）半導體檢測大廠，受惠客戶持續投入研發，檢測訂單強勁帶動產能全開，推升第三季、前三季營收全部創下歷史新高。（2）近年歐美亞各國為降低地緣政治風險，皆有在規劃建立在地半導體供應鏈，像是日本就與美國合作開發2奈米技術，並且預計最快2025年在日本建立2奈米製程晶圓廠。在自建晶圓廠趨勢下，為提升新產線的良率，都須重新調校製程、設備與材料，加上各國也積極發展第三代半導體，將持續推升材料分析（MA）、故障分析（FA）需求。（3）公司近年積極布局台灣、大陸和日本，目前已累計有14個服務據點，協助各地半導體業者擴充與技術研發。預計明年在中國及日本還有設立新實驗室計劃，未來業績可望持續向上。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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