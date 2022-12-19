白易弘｜聯準會續鷹 紅包行情恐縮水

國際情勢，美國聯準會2022年最後一次FOMC會議後，將升息幅度降至2碼，但由於通膨嚴峻，多數委員預估明年不會降息，市場以明年持續緊縮解讀，下修明年（2023年）經濟成長預測並上調失業率預估。美股四大指數周K收黑棒。

台股方面，中研院周四（22日）將發布明年台灣經濟情勢展望，回顧前一次中研院預估是在今年7 月，由於當時全球通膨居高不下，加上台灣受本土疫情衝擊，中研院將台灣今年GDP成長預估下修至3.52％，在物價方面，也預估全年CPI將年增3.16％，WPI成長率更高達11.31％，外界關注此次是否再度調整。隨著年底耶誕節將近加上聯準會偏鷹派預估明年利率政策意向，外資進出偏向保守觀望，成交量能預料將持續下滑，短線行情偏向內資春季資金作帳。

觀望氣氛偏濃不利大型權值股表現，年底前大盤將處區間震盪格局，同時，須留意，投信已連買25周，是否會在年底前進行一波獲利結帳，也將是左右台股能否維持偏強整理的重要因素。選股方向以2023年產業轉趨正向發展之伺服器產業與政策內需產業。

留意本周2檔潛力股，

1.廣達（2382），11月營收1,120.97億元，筆電出貨量為430萬台，只有達到去年同期出貨量700萬台6成，然而營收年減幅度只有1％，而11月筆電出貨量為月增2.38％，但營收仍比10月上升3％，主要是受惠伺服器、車用電高毛利率產品出貨順暢、需求仍在高檔的助益。也因為伺服器、車用電子挹注，即使筆電需求差，廣達前11月營收仍成長至1.17兆元，年增17％。2023年預計在伺服器領域的成長將有效帶動公司營收恢復成長。

2.中興電（1513），11月合併營收15.99億，年成長22.99％；前11月合併營收169.8億，年增5.72％。擁甲醇重組製氫技術，在華亞科技園區租地打造氫能生產基地，建置低功率燃料電池模組產能及微電網儲能設備產線，預計明年首季營運。今年以161KV及345KV超高壓氣體絕緣開關（GIS），拿下台電近180億元訂單，因台電強韌電網而受益，布局氫能事業明年可望獲利且進行分拆，具IPO題材。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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