VIP飆速、散戶龜速 王文良揭4招當沖秘訣

九合一大選過後，各政黨世代交替；股票市場，老一輩逐漸凋零，新生代操盤手崛起。台灣證券交易所12/2公布今年11月台股新增開戶人數29,911人，其中81％為0~40歲（24,234人），40歲以下佔全體總開戶數32.81％，逐月上升；61歲以上開戶數占比為28.26％，不但低於40歲以下人數且持續減少中。早期只開放資買券賣當日資券互抵，有足夠財力證明辦理證券信用戶才能取得當日沖銷門票，每天在台股千億成交值淘金。如今政府開放現股當沖，交易門檻比期貨還低，台指期貨保證金一口要價184,000元，準備個20萬元才能從事操作，股票就不一樣了，無本當沖槓桿無限。

政府大力推廣當沖，現股當沖交易稅減半，傳說中「百元跳檔，獲利了結。」確實有可能，無手續費折讓以百元股價為例，股票買100元賣100.5元交易一張成本為436元，計算方式如下：

每股交易成本：0.001425X100+0.001425X100.5+0.0015X100.5=0.436元

每千股交易成本：0.436X1000=436元

1股0.5元價差乘上1000股等於500元再減掉交易成本436元，只需要跳動一檔每千股即可獲利64元，報酬率千分之6.4。一切順利100~100.5元無本買賣100張賺6,400元；1,000張賺64,000元。價格看的到未必排的到，行情總出乎意料。100張與1,000張股票交易部位各為1,000萬元、1億元，只要輸1％，不論手續費砍到多低，風險與報酬都不成比例，為了賺幾千或幾萬塊卻承擔太高風險，輕易在瞬息萬變的價格波動中賠掉10萬、100萬。既然如此，為何龐大年輕族群前仆後繼投入現股當沖行列？因為台股是合法大型賭場，每天集資幾千億，金山銀山就在眼前，誰能抗拒無本、簡單、方便，沖一下鈔票秒到手的誘惑，行情好時輕鬆小賺更是快速讓人上癮的麻藥。

過去「違約交割」四字只有當主力股拉高後出貨無門偶爾登上新聞版面，如今稀鬆平常見怪不怪，券商一天沒有申報違約才是新聞。今年12/5買賣互抵後，竟連8,640元也違約交割。12/1~12/14台股當沖比天天維持40％上下，當沖已經是台股不可改變的交易文化，投資人必須調整心態，跟上時代進步成長，適應環境才不會被淘汰。

根據交易所統計2020、2021兩年當沖貢獻54兆元交易量，總收益達959.87億元，但扣除交易稅與手續費成本後，當沖總虧損630億元，對政府來說可觀的交易稅收入大於當沖獲利不易的事實。坊間充斥各種毫無實戰經驗紙上談兵五花八門當沖教學課程，只要在電腦前看看K線、量價當沖即可致富？別說用眼，光思考就輸了。

在金錢快速流動過程中搶錢分秒必爭，想存活，至少要掌握四個當沖秘訣：

（1）速度要快，下單到成交在一秒之內。

（2）同時處理大量資料，操作多檔股票。

（3）遵守交易紀律，沒有任何猶豫空間。

（4）出場準則，買進後反向有多少單子。

「成交速度」的重要性在於，出現大利多股票，能搶先一步排在別人單子前面成交，運氣好時撈到超級強勢股，利多引來數十萬張買盤連續跳空大漲，只要幾天就能大賺。每個人都覺得自己下單成交速度夠快，不比較不受傷害。如果有兩個人「同時」收到利多、「同時」按下鍵盤、「同時」送出買單，不會「同時」成交。先成交者為王。

為了追求更快的成交速度，當沖高手必備：

（1）程式交易軟體。

（2）API：應用程式介面。

（3）串接交易所報價源與下單源。

（4）將報價數據轉換成買賣依據。

利用券商提供API直接串接交易所報價源與下單源，自訂交易邏輯透過程式將報價數據轉換成買賣依據，還有辦法比這樣做更快的交易速度嗎？有！

根據台灣證券交易所主機共置服務管理辦法：

（1）交易所提供機房空間。

（2）存放客戶主機及網路設備之服務。

（3）使用者得直接連線至交易所主機。

如果交易金額無法滿足將主機設置於交易所機房所需額度，有別的方法提高成交速度嗎？有的。除了自寫程式API下單，券商風控程序亦是成交速度關鍵，若每一關都要審核，成交速度就慢；審核項目越少，成交速度越快。券商會自行評估與承擔取消風控之風險，自以為成交速度很快的人並不知道，身處在毫秒競爭的世界。每項都要審核成交速度一定比審核程序少的人慢，所以，VIP飆速，散戶龜速。

當沖是失敗率極高的操作，給有志從事當沖的人四個建議：

（1）衡量自我能力值，也許認真上班卡實在。

（2）找一位高手拜師學藝並建立強大的心理素質。

（3）毫無例外堅定不移地追隨自己的訊號與規則。

（4）透過程式交易軟體，利用券商API自動交易。

鴻光投顧分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

【專長】

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