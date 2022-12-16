陳秀芳｜盤勢震盪加劇 留意中國解封效應

昨天美股四大指數重挫，隨著英國、歐洲央行跟進延長升息周期，經濟衰退疑慮再起，其中費半大跌4.17％，台股今日開低震盪，電子權值股疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.98％、3.08％，上市八大類股跌多漲少，大盤下跌205.58點收在14,528.55點，周線連二黑。

今日台幣匯率貶值來到30.748元附近，而從資金流向觀察，電子成交比重仍續降，來到49.93％、航運業成交比重增至13.12％，今天較抗跌的族群為航運、水泥族群，漲幅2.89％、2.31％；表現相對弱勢族群為汽車、觀光族群，跌幅為3.2％、2.71％。

從籌碼面觀察，三大法人同步賣超，外資本周賣超186.67億，投信終結連三日買超，本周買超12.63億。從技術面觀察，今日帶量跌破所有短均，持續關注重點仍為14,278點，若跌破反彈結束機率大增；櫃買盤勢今日表現與加權相當，跌幅1.45％，今日較抗跌的類股為航運、文化創意族群，漲幅0.88％、0.53％，表現相對弱勢的為光電、電子族群，跌幅3.97％、2.04％。

盤面類股輪動仍然快速，早盤中小型的觀光都有不錯表現，惟午盤過後許多早盤強勢的個股紛紛翻黑，像是雄獅（2731）今日上沖下洗振幅達17.7％、鳳凰（5706）亦是午盤後殺盤，跌幅7.11％；今天資金轉進有資金避風港的生技類股，持續挾著中國防疫鬆綁題材，松瑞藥（4167）、台耀（4746）、強生（4747）攻上漲停，接下來可關注生技族群資金輪動的狀況，並可留意尚未起漲的醫材及其餘防疫、檢測個股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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