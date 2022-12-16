除了生技 這3檔擁高人氣 郭憲政選股公開

本周要為大家解析熱門生技製藥股的空抵區。近期市場上較熱門的生技製藥股有：保瑞（6472）、寶齡富錦（1760）、葡萄王（1707）、大江（8436）、台康生技（6589）、中化生（1762）、麗豐-KY（4137）、杏一（4175）等。

1.保瑞（6472）：2021年5月21日K高345元，2022年5月10日K低144.5元。高點向上0.382位置421.5元，向上0.618位置469元。也就是說保瑞的空抵區為421.5元~469元。

2.寶齡富錦（1760）：4月20日K高172元，6月20日K低85.6元。高點向上0.382位置205元，向上0.618位置225元。也就是說寶齡富錦的空抵區為205元~225元。

3.葡萄王（1707）：8月31日K高154元，6月20日K低120元。高點向上0.382位置167元，向上0.618位置175元。也就是說葡萄王的空抵區為167元~175元。

4.大江（8436）：9月7日K高154元，6月20日K低120元。高點向上0.382位置174元，向上0.618位置186元。也就是說大江的空抵區為174元~186元。

5.台康生技（6589）：8月31日K高139元，10月26日K低95.4元，高點向上0.382位置156元，向上0.618位置166元。也就是說台康生技的空抵區為156元~166元。

6.中化生（1762）：8月31日K高63.4元，10月25日K低49.95元，高點向上0.382位置68.5元，向上0.618位置71.7元。也就是說中化生的空抵區為68.5元~71.7元。

7.麗豐-KY（4137）：2021年11月16日K高263元，2022年10月26日K低146.5元，低點向上0.382位置191元，向上0.618位置218.5元。也就是說麗豐-KY的空抵區為191元~218.5元。

8.杏一（4175）：8月29日K高82.1元，10月27日K低68元，高點向上0.382位置87.5元，向上0.618位置90.8元。也就是說杏一的空抵區為87.5元~90.8元。

除了生技製藥股外，近期市場成交量大的熱門股有欣興（3037）、元太（8069）、長榮（2603）。茲分別解析如下：

1.欣興（3037）：5月18日K高228元，10月13日K低106.5元，低點向上0.382位置153元，向上0.618位置182元。也就是說欣興的空抵區為153元~182元。

2.元太（8069）：11月4日K高217元，11月21日K低158元，低點向上0.382位置180.5元，向上0.618位置194.5元。也就是說元太的空抵區為180.5元~194.5元。

3.長榮（2603）：9月19日K高186元，11月3日K低131.5元，低點向上0.382位置152元，向上0.618位置165元。也就是說長榮的空抵區為152元~165元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

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