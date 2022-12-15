莊佳螢｜通膨減緩確立 台股長多啟動

昨晚美國聯準會終於結束今年最後一次決策會議，如預期將升息幅度為2碼，利率來到4.25％至 4.5％，但考慮到通膨風險，會後多數委員預估明年終點利率將高於5％，並下修明年經濟成長預測、上調失業率預估，雖然升息幅度符合預期，但鮑爾的會後聲明卻不是這麼鴿派，鮑爾在記者會上表示，Fed的政策立場還不夠嚴格，並指出持續升息的政策不變，所以昨晚的美股表現較為弱勢，道瓊工業下跌142.29點，那斯達克下跌85.93點，費城半導體下跌44.26點。

美股昨晚雖然下跌，但對照之前鮑爾強硬談話後的美股，現在的美股跌是溫和許多，至少可以確定，通膨最壞的情況已經過去，接下來就是持續讓通膨回落到正常水準即可，所以昨晚美股的下跌幅度不大，也沒有恐慌氣氛，只是短線的震盪。

台股今天也表現抗跌，台積電除息2.75元順利填息，加權指數只有小跌5.23點，日K連收2紅，季線持續上揚，加上年底的作帳行情蓄勢待發，整起趨勢仍是偏多不變。

觀察法人資金動向，今天外資反手賣超12.25億元；投信持續買超3.27億元；自營商轉賣，共賣超17.01億元。三大法人合計賣超25.99億元。今天的買賣幅度不大，要觀察籌碼面最重要的就是台幣走勢，因為台幣關係著外資動向，近期很明顯美元走弱，亞幣跟台幣明顯走升，所以資金持續往新興市場移動，如此一來台股的籌碼面當然就穩定，加上大家不要忘記國安基金仍然在場上沒有退場。

今天也傳出台塑集團底下的南電宣布要買進10億元的台塑做長期投資，這就是法人季底作帳的訊號，所以現在就是進場布局作帳行情的好時機，投資人可以好好把握機會。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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