劉烱德︱14,278持續守穩 留意2類股

昨日美國聯準會公布12月利率決策，美股主要指數開平走高，雖然11月消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨持續降溫，推動美股和債市全面反彈，但Fed傳聲筒警告聯準會可能仍繼續堅持升息，讓漲勢有所緩和。隨著盤中聯準會宣布升息2碼並暗示2024年才會降息，美股跳水急殺，道瓊一度大跌逾400點，尾盤跌幅有所收窄，四大指數全數收黑。道瓊指數收跌142.29點跌幅0.42％，那指下跌0.76％，標普下跌0.61％，費半下跌1.57％，台積電及聯電ADR則是分別下跌0.21％及0.55％。

聯準會周三宣布升息2 碼至4.25％～4.5％，創2007年以來新高，最新點陣圖暗示，多數決策官員預估明年終點利率中位數將達5.1％，即落在5％至 5.25％區間，高於9 月時的預測，且要等到2024年才會開始降息。意思就是

2023整年除了持續維持升息環境外，仍有3碼升息的空間。

昨日加權收漲216.40點，三大法人同步買超160.70億元，外資前日賣超102.49億元，昨日轉為買超145.74億元，台指期部分單日減少多單606口，目前未平倉淨多單仍有4,800口，同步買進ETF中的國泰台灣加權反1共8,962張及 元大台灣50正2共4,527張，外資買現貨同時在台指期及ETF做套利及避險。

類股部分，昨日台積電及聯發科帶動科技股上漲，半導體全面動起來，矽智財及電動車漲聲再起，而航運、鋼鐵漲勢受阻，生技類股則因為台康生FDA取證受阻跌停，連帶影響整體族群賣壓出籠，所幸收盤時在原料新藥相關個股多數由黑翻紅。

由於美元指數持續破底，新台幣匯率應可維持一定強度，外資短時間不至於大幅賣超台股，只要11/15低點14,278.53守穩，後續大盤都有往上挑戰年線的可能，持續看好半導體先進設備及生技新藥相關類股。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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