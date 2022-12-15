白易弘｜通膨趨緩 聖誕節行情啟動

周三（14日）上漲216.40點，收在14,739.36點，成交金額1,893億元。

周三（14日）美國公告11月CPI數據7.1％優於市場預期，以科技股為主的那指、費半周二（13日）收漲，美元指數回落，台股周三開高後台積電與半導體個股領軍上攻，收盤站回月線，耶誕節行情加上升息趨緩效應開始發酵。

技術面部分，連續兩天量縮回測半年線後，收量增紅棒站上月線，加權指數KD有效降溫，漲多獲利了結賣壓去化後有利下半月多頭走勢。

選股方向，生技製藥類股與IC設計車用MCU族群，留意2檔潛力股，

1.健喬（4114），11月營收4.01億元，月增0.2％、較去年同期成長31.6％，創單月新高。第四季進入流感旺季，呼吸道用藥愛克痰銷量仍可維持高檔。另心血管及道藥物也進入銷售旺季，帶動營收逐月成長。中國逐步解除清零政策，各省市政府醫療體系常備用藥現缺藥潮，台廠有望迎來轉單效應。

2.新唐（4919），今年在車用MCU市場佈局有成，可望賺進一個股本，而展望明年，車電需求續強、新伺服器平台帶動BMC出貨看望。另新推出的NuMicro M030G/M031G系列微控制器，在光收發模組解決方案平台端屢傳佳績，明年整體表現將比今年更好。

今（15）日觀盤重點：

1.台積電除息後表現。

2.生技製藥股能否維持強勢。

3.季底集團作帳個股。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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