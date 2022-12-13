丁彥鈞｜避險賣壓沉重 靜待美通膨數據

美國勞工部公布11月PPI，年增7.4%，略高於市場預期的7.2%。周二晚間美國將公布11月的CPI，市場估計為7.3%，較10月份的7.7%下降0.4個百分點。由於PPI高於預期，市場擔憂CPI也高於預期，避險賣壓紛紛出籠，今日加權指數下跌89點，終場以14,522點作收。



若美國實際通膨接近市場預期，12月大概會如市場預期升息2碼。過去一段時間台股漲多拉回，目前KD值都低於50，當市場不確定性因素消失，台股短期有機會反彈。



台灣部分市場則預期12月份升息半碼，央行總裁楊金龍並間接暗示2023年可能不升息。雖然台美的利差擴大，可能會導致資金流出，新台幣貶值，不利股市發展。但市場預期美國將於2023年下半年停止升息，並有部分人士認為有機會降息。隨著通膨漸漸趨緩，人民的購買力相對提升，有助去化企業庫存，讓經濟重返成長軌道。



目前加權指數位於季線與半年線（長期均線）之上，仍屬於多頭格局。若之前有逢高減碼，反而可以利用短線拉回的機會，尋找績優股布局，預期指數短期將在萬五上下震盪，之後緩步墊高。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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