陳秀芳｜台股量能急凍 生技股持續輪漲

上周五美股四大指數皆墨，其中費半下跌0.86％，今天台股跟著美股、亞股走勢，開低震盪，盤中一度跌幅逾160點，電子權值股疲弱，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.35％、2.33％，午盤過後，電子跌勢收斂以及金融、生技拉抬情況下，終場大盤下跌92.84點，收在14,612.59點，成交量能急凍。

今日台幣匯率來到30.702元附近，從資金流向觀察，電子成交比重仍維持在6成以下，來到56.46％、光電成交比重增至8.29％、化學生技醫療成交比重增至6.23％，今天較抗跌的族群為資訊服務、電器電繿族群，漲幅1.04％、0.49％；表現相對弱勢族群為半導體、貿易百貨族群，跌幅為1.26％、0.9％。

從籌碼面觀察，外資今日賣超60.02億，投信今日賣超2.50億；從技術面觀察，今日跌破月線，惟仍守在關鍵點位14278點之上，短線多頭架構尚未被破壞；櫃買盤勢今日表現強於大盤跌幅0.38％，但仍站穩月線之上，今日較漲幅較大的類股為鋼鑞、電機機械族群，漲幅3.26％、0.72％，表現相對弱勢的為化工、航運族群，跌幅1.67％、1.55％。

今天大盤明顯量縮，市場靜待明天的CPI以及周四的FOMC會議，由於台股為一淺碟市場，本周國際大事將會影響全球股市，投資人也靜觀其變，而時序亦到了12月中下旬，外資年底放假，也將是影響大盤近期動能的關鍵。

生技類股表現漲跌互見，今日挾著大陸放鬆防疫、歐洲抗生素供應荒等消息面刺激下，抗生素概念股喜獲買盤進駐，像是中化（1701）、南光（1752）、松瑞藥（4167）漲停作收；而近日漲勢凌厲的大江（8436）、羅麗芬-KY（6666）今天也回檔修正。接下來操作上，仍偏向具有題材、投信、集團季底作帳，找尋底部尚未起漲的個股進行布局，把握成本優勢。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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