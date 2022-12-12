賴昇楷｜台股整理格局 關注4檔潛力股

11/30之前大盤陷入為期約兩周、振幅約500點的橫向區間整理走勢，並緩步消化本波急漲超過2,000點所累積的獲利了結賣壓以及高檔解套賣壓，然而未待籌碼充分沉澱就受到「MSCI季度調整」、「聯準會12月將放緩升息腳步」兩大因素激勵而滾量上攻「萬五」大關，偏偏攻高之後再遇美股利空影響導致量能無以為繼，近期再度回落至11月下旬之震盪區間內低量整理。

由於本周美國聯準會（Fed）即將召開利率決策會議，這幾天國際股市普遍陷入觀望或回檔，台股亦不例外，今天（12/12）大盤成交量縮至1,519億下跌92點失守月線，櫃買指數跟跌-0.38％，後續可觀察如果台股「委賣張數」降回波段低檔、大盤與櫃買指數同步收過前一天高點出現「破曉Ｋ線」，便是整理走勢結束、年底作帳行情啟動訊號。

台股整理期間可留意下列個股：

1.胡連：（1）主要客戶為中國自主品牌車廠，受惠中國新一輪「汽車下鄉」政策帶動訂單持續增加，封控鬆綁後各車廠積極拉貨趕工，加上供應全球電動車龍頭Tesla的電池管理模組連接器出貨成長，以及中國新能源龍頭比亞迪與蔚來汽車訂單倍增，預估下半年營運將逐季成長，全年EPS攀升至9.5〜10元。（2）受惠中國新能源車免徵購置稅的政策利多延續到2023年，以及跟國際大廠LEAR合資效益顯現，預計明年EPS挑戰躍過10元。

2.榮剛：（1）特殊鋼大廠，受惠於波音、空巴等積極拉貨，搭配油氣及軍工零配件需求增溫，產能全數滿載，11月營收11.14億元、年增25.4％，創新高。前11月累計營收112.64億，年增率42.2％，創歷史同期新高，且Q4營收有望創下全年最高表現。（2）目前在手訂單已至明年Q3，高毛利的航太、油氣及能源等訂單占比已成長到約60％，業績可望一路旺到2023年，整體獲利成長值得期待。

3.天宇：（1）鋰電池模組及儲能櫃製造商，為全球第四大儲能系統廠美商普威（Powin）獨家代工儲能櫃及電池模組。今年也積極擴展自有品牌儲能櫃業務，受惠再生能源產業搭配儲能系統需求持續增長，儲能系統應用進入快速成長期，加上自動化生產效益提升產品毛利率，推升前三季EPS2.18元，較去年同期成長316％，前11月營收12.97億，年增率高達51.8％。（2）目前訂單已排至明年，加上與成運公司合資的電動巴士電池廠於今年第三季後投產，配合該公司二輪、三輪動力電池及大型UPS產品新客戶業績，未來營運成長動能可期。（3）已切入營益率頗高的台電AFC（自動調頻）電網領域，今年以來陸續取得自有案場共18MW，預計2023年陸續興建後投入營運。台電預定2025年前建置AFC需求共1500MW（dReg及E-dReg），此項服務將運用儲能電池系統同時執行調頻及電能移轉服務，提升系統調度彈性，確保再生能源穩定供應，再加上太陽光電廠均需搭配設置至少10％的儲能系統，以提高電力系統韌性，同時擴大再生能源設置量，無疑將儲能市場需求再度推升。

4.生達：（1）學名藥廠，今年疫情期間由於產銷彈性調度得宜，獲得不少醫院通路轉單，帶動處方藥營收成長超過10％，加上匯兌收益，前三季EPS3.58元，創歷史新高，前11月營收年增率29.2％。（2）2023年大陸及日本新訂單是新增的成長動能，將新建庫房以迎接業務成長，推升資本支出倍增至4億元。針對日本市場部分，氣喘及止痛方面有兩項藥物持續出貨，並且已跟一家日本藥廠簽屬CDMO（委託開發與製造服務）合約，後續將供應過動症藥物。在大陸市場方面，過去共有七、八項BE藥品進行授權，其中有4項已送件，今年也有1〜2項正在洽談，這些高血壓及止痛藥有機會在2023年獲得里程金或銷售分潤。（3）轉投資公司「佑全藥品（6929）」將登錄戰略新板，預計2023年第二季轉上櫃，旗下包含單點藥局與日本札幌藥妝，預計2026年總門市可達300家。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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