免憂美積電 5檔台積在地商機受惠股很有料

美國總統拜登12/6出席台積電亞利桑納州新廠機台進場典禮站在掛有「美國製造的未來」大布條台前致詞:「這些是地表上最先進的晶片，蘋果以前從海外購買所有先進晶片，現在他們將從本土供應鏈取得更多，美國製造回來了，夥伴們!」拜登一席話，台積電七大客戶：蘋果、超微、輝達、高通、博通、Marvell、Microchip個個興奮雀躍，台灣投資人聽來卻刺耳無比。屬於台灣上一個世代政府費盡苦心細心呵護大力扶植打造出掌握全世界9成先進製程晶片的護國神山秒成拜登大肆宣揚的政績。

明明是屈服美國的壓力赴美設廠，不論創辦人張忠謀、總裁魏哲家、董事長劉德音、行政院副院長沈榮津、國發會主委龔明鑫、經濟部長王美花一面倒鼓掌叫好，難道不知道，相同先進製程毛利率絕對輸台灣廠，甚至生產成本比在台灣高出50%以上，在營收展望不變前提下，何必為了本來就是台積電的訂單去美國砸大錢（1.2兆台幣）?

建一座5奈米廠要價160億美元、3奈米廠更超過200億美元，蓋在美國只會更貴。台積電近期曾因晶圓廠高昂的建廠與營運成本相關問題致函華府尋求幫助，但美國製造，不知從什麼時候開始變成台積電的責任，按照美國晶片法案，一座晶圓廠僅能拿到美國政府約30億美元補助。台積電預計2024、2026年在美國量產5奈米與3奈米晶片，若先進製程需求如此龐大，直接在南科擴廠更實際，畢竟，今年第三季5奈米製程佔台積電營收28%超越7奈米，3奈米生產基地也在南科。

愚公尚未移山，拜登政府先挖?別擔心，神山依然接台灣地氣，根據台積電技術論壇資料，位於南科Fab 18廠區P5~P9共5座12吋廠興建計畫已經啟動，以下介紹5檔，台積電在地商機受惠股。

威致

(1) 前三季獲利6億7,757萬元，EPS2.08元，低本益比。

(2) 10月營收9億3,958萬元，11月營收12億9,939萬元，月成長38%。

(3) 公司位於台南市官田區，有地利之便，就近供應台積電南科擴廠鋼材。

國產

(1) 台積電全台建廠帶動混凝土需求。

(2) 11月營收19億維持高檔，累積前11月營收194億。

(3) 前三季EPS2.94元，改寫史上同期新高。

勝一

(1) 前三季EPS5.77元，已連續20年配發股利。

(2) 半導體溶劑需求成長，2021年電子級溶劑銷售佔比超過50%。

(3) 溶劑材料打入台積電3奈米製程，英特爾透過半導體協會計畫採購。

世禾

(1) 國內最大半導體設備之精密清洗及再生處理廠。

(2) 有效延長半導體廠設備零配件壽命並大幅降低成本。

(3) 去年EPS 7.16元，今年前三季EPS5.03元，優質存股標的。

華景電

(1) 經營團隊主要來自曾服務於台積電的資深員工。

(2) 受惠台積電等半導體大廠積極建置先進製程產能。

(3) 微污染防治裝置及RFID廠務系統方案接單暢旺。

巴菲特光環消退，台積電股價從508元拉回到12/8低點467元，然而，對台灣而言，護國神山的重要性不只是台積電本身。威致、國產、勝一、世禾、華景電雖然不是當下人氣最旺的台積電赴美設廠概念股，卻是從晶片需求成長與台積電在地投資延伸出來，屬於惦惦吃，吃三碗公的隱藏版台積電在地商機受惠股，值得長期追蹤。

鴻光投顧分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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