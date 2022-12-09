黃勇文｜台股月線失守 靜待拉回好時機

近期受到美國景氣衰退影響，再加上烏俄戰爭面臨升高風險，造成外資賣超擴大。在台股再次回檔月線關卡。而時序來到了歐美國家迎接聖誕節前夕，由於假期的因素讓交投清淡。而昨晚美國財長葉倫提出發言，美國經濟應會避免衰退，美股四大指數維持高檔震盪。當然台股也嘗試回測半年線支撐。整體而言由於權值股將指數飆升兩千多點。未來將是由小型股所擔當個股輪動的角色。

整體全球經濟而言，須關注通膨是否可以持續降溫，Fed升息是否趨緩，加上台股由於反彈多方已經漲幅1/3左右，權值股陷入整理格局。而大盤加權即將14,400-15,600之間做區間震盪，由於在季線上方短期比較有支撐。只要外資買超能夠持續維持，買超不鬆手下。基本上台股短線無大幅震盪的風險。當然盤面上，依然是以中小型股較為熱絡，選股方向可關注政策概念股如行政院通過再生能源發展條例，增訂及改建符合一定的規定，須裝置太陽能發電設備，是否會延續反彈的氣勢。行情是值得期待。

十一月受到外資買超千億創下史上第二買超紀錄。帶動台股及台幣大漲。顯示台股中外資買盤是推升股價的重要推手。當然今年的跌勢也是由外資所帶動，台股成敗在外資身上。而個股而言，法人的籌碼也是上漲的關鍵。持股上應該汰弱留強，主流類股在太陽能、生技類股、高價IC設計股、加上營收創高股，都是法人著墨的標的。

綜合以所述，儘管受到中國防疫鬆綁，加上11月營收公布的高峰期，具有題材、業績創高的公司，近期股價仍有表現的機會，由於時序漸近年底，市場開始聚焦集團作帳，以及法人作帳行情，將持續維持台股反彈的熱度。

文／資深分析師黃勇文

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