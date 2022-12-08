劉烱德︱油價破低 留意航運股表現

近期美股市場干擾聲音不斷，先有聯準會官員高調唱鷹，如今在12/14FOMC利率會議緘默期間，又有投行（摩根大通及高盛）站出來看衰美國經濟，企業被迫不得不削減員工薪資及裁員做準備。雖然也有好消息，中國放寬清零政策後有利於實體經濟活絡，聯準會12月可能放緩升息至2碼，但投資人普遍認為近期股市反彈已高，買進意願自然降低；另外由於俄烏戰爭恐升級核戰邊緣，通膨隱患始終無法有效控制，加上美債殖利率曲線倒掛惡化，市場預期聯準會此波升息的時間可能將比預期的還要長，且終點利率也許更高；最終昨日美股市場四大指數算是以不變應萬變，道瓊指數收在平盤附近，那指小跌0.51％，標普小跌0.19％，費半指數小跌0.01％，台積電及聯電ADR則是分別下跌0.40％及0.28％。

昨日加權指數下跌98.87點（收最低跌幅0.67％），三大法人全站賣方（合計賣超83.85億元），外資現貨賣超40.75億元，台指期部分單日增加多單5,012口（目前未平倉淨多單7134口），ETF除了買進元大台灣50正2有1,586張外，更是一口氣賣出元大台灣50反1有73,881張，顯示外資短線並未極度看空台股。

昨日台積電撐盤失利，金融股扮演撐盤要角，生技股下洗收高逆勢抗跌；操作面，漲多類（個）股不追高，拉回量縮確定支撐才切入，同時還要善設防守價位為宜。

近日國際油價破低，通膨可控、利多實體經濟（製造業）發展外，航運股同樣受惠且股價基期相對低，可多加留意；另外，持續看好生技拉回再次買進時機點。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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