搶搭投信作帳順風車 老手揭年末選股撇步

在2022年一整年經歷全球股市空頭的洗禮之下，相信投資朋友已經厭倦了這樣子的操作，的確台股今年以來受到烏俄戰爭、美國通膨、全球升息、新台幣貶值、消費性電子庫存過剩，半導體overbooking等各種因素以及市場擔憂明年將面臨經濟衰退等影響，加權指數由歷史高點的「萬八」大關一路退守，甚至一度跌破政府信心關卡12,682點，若非11月起有著選舉行情的激勵，以及政府強勢護盤的決心，搭配國際股市開始反彈，不然台股在2022年的表現可說是讓人完全地絕望。

不過投資朋友要留意，放眼明年，整體變數會開始逐漸消退，同時台股今年上市櫃的整體獲利都表現相當不錯，當股價跌幅過深，也會吸引國際資金回頭支撐台股評價，對台股後市並不悲觀。

而現階段的操作策略，國際局勢仍是優先考量，這一陣子，加權指數快速衝萬五大關勢必會引來獲利賣壓，另外加權指數在12/1收下了一個流星線，它代表著一個漲勢的結束，但並不是反轉走空的訊號，通常出現在市場過熱時並且市場大漲過後的高檔頭部區，同時伴隨著KD指標80以上超買區，短線將引來修正壓力，而目前大盤的MACD已由正轉負，波段賣壓將會加大，這段期間投資朋友要作好資金控管，並且趁勢汰弱換強。當大盤在修正進行整理與籌碼換手時，也就留給了中小股發揮的空間，像近期軍工、綠能、生技等族群，都成為短線資金聚集的地方。

那麼投資朋友該怎麼選股以及操作呢？

首先我們先根據歷史統計，股市在12月裡上漲的機率高達70%，表現是全年之冠的，代表整體操作也要偏向多方看待，另外就是年底到了，投信法人以及集團都會把握最後一個月作帳的時間，尤其今年台股大跌近6,000點以來，各單位基金經理人或是法人操盤手，都會加把勁的搶績效！同時間，投資人也將展望明年利多的題材開始「作夢」了。

建議投資朋友可以多往基本面展望無疑，未來需求展望穩定成長的族群，像是受惠低軌衛星建造，5G通訊相關的網通概念；以及中國疫情政策陸續鬆綁之下，相關內需，像美容保健等生技族群、旅遊、觀光、飯店等解封題材概念股也正是投資朋友對於明年看好的一個「作夢」題材，以上推薦給你！

（文／摩爾投顧黃睿緯分析師 ）

※本資料由摩爾投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。