范振鴻｜多頭家數過熱 暗示市場將要修正？

大盤短評：今日跌破11/30低點14,678，本波首次結束強勢進入整理，反彈關鍵點為11/15低點14,278，若收破結束反彈機率大增。

加權指數今日收跌98點，量能2,468億元，K線收上影線黑K同時收當日最低點，量能小幅高於月均量，早盤權值股帶動一度漲逾百點，台積電（2330）一度貢獻超過一半漲點，但隨著台積電與主要電子權值股翻黑走弱，電子指數轉為收跌1.13％，指數也跟著收跌，全天主要由金融指數收漲0.8％撐盤。而在電子權值轉弱後，資金流往生技醫療相關部分個股，其中健喬（4114）與其子公司益得（6461）雙雙漲停，另外則是飛機零組件相關的jpp-KY（5284），在營收公布後續創新高，今日反應利多強收漲停。

技術面部分，今天續跌跌破11/30MSCI大量低點，同時當日也是創高帶量K線，因此短線收盤跌破代表當下追價與後續進場的量能出現短套，這是11月反彈以來首次多方攻勢出現受挫訊號，因此接下來要開始留意是否進一步跌破11/15低點14,278，若破則完成短線頭部，反彈結束並再次進入修正機率大增。

連兩日下跌使得短線多頭家數出現降溫，但仍然是72％的過熱狀態，同時長線多頭家數也正式進入60％以上過熱區，客觀來說，長短線多頭同步進入過熱區，通常是要開始只出不進的階段，因為這時候整體市場的修正風險將大於機會。

文／華冠投顧分析師范振鴻

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!