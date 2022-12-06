丁彥鈞｜漲多拉回整理 靜待通膨結束

之前台股漲多，KD位於高檔，受到美股下跌的影響，今日加權指數下跌251點，終場以14,728點作收。

目前加權指數仍位於月線、季線、半年線（中長期均線）之上，仍屬於多頭格局，目前僅是漲多拉回整理，不須過度緊張。若之前有逢高減碼，反而可以利用短線拉回的機會，尋找績優股布局，建議等KD回到50左右再買進。預期指數短期將在萬五上下震盪，之後緩步墊高。

投資上弔詭的是，「經濟的好消息往往是資產價格的壞消息」，美國非製造業指數等經濟數據表現亮眼，市場擔憂美國利率政策轉鷹，美元指數走強，新台幣趨貶，外資賣超131億元，是今日台股下跌的主因。

然而，在美國強勁升息下，美國的經濟並沒有因此大幅衰退，若之後通膨趨緩停止升息，甚至是開始降息，經濟成長的幅度可望上升，有利股市上漲。

電子業短期面臨庫存水位過高的窘境，但這些公開的消息已經反映在股價上。隨著庫存漸漸去化，當通膨趨緩，廠商重新下單，景氣將谷底翻揚。

因此建議，可以挑選成長的產業，選擇有護城河的公司，在股價拉回時逢低布局。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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