陳立委｜作帳行情啟動 3檔題材股出列

全球三大信貸評級機構之一的惠譽國際，發布12月全球經濟展望報告，惠譽預估明年美國GDP成長率將自0.5％下降至0.2％，受到惠譽下修經濟成長預測影響，美國四大指數昨夜皆下跌修正，跌幅介於-1.2％～ -1.93％。

台股指數今早以14,955點開出，受到美國四大指數下跌影響，指數一度跌破百點，以技術線型來看，指數陷入5日均線及10日均線糾纏，後續指數能否站穩萬五關卡，觀察重點還是美國13日公布消費者物價指數（CPI），是否能持續下降也關係台股後續表現。

目前台股面臨投信年底作帳行情，投信的基金經理人為了投資績效的排名，操作上會比較積極換股，故類股輪動的速度相當快速，投資人除了可多加留意法人的動向外，也可布局明年業績展望佳的績優個股，如：

中砂（1560）：第3季EPS2.43元，前三季共EPS7.35元，累積1~11月營收較去年同期成長16.15％。中砂的主要產品為砂輪、鑽石碟以及再生晶圓，其中鑽石碟已切入台積電先進3奈米製程，隨著台積電先進製程的推進，中砂未來營運可期。

美食-KY（2723）：第3季EPS0.92元，前三季共EPS1.97元，累積1~10月營收較去年同期成長-2.47％。根據路透消息指出，大陸最快可能在明天（7日）宣布新版10條防控措施，準備在下個月正式調降新冠肺炎的傳染病防控等級，美食在中國超過550家店，預估美食在中國的最壞狀況已過，明年營收將穩健向上發展。

基亞（3176）：第3季EPS-0.84元，前三季共EPS-2.31元，累積1~10月營收較去年同期成長-61.34％。基亞積極布局自體自然殺手細胞研究，與各大醫院如：慈濟醫院、新光醫院及萬芳醫院等都有合作。而新藥OBP-301，正進行食道癌臨床第二期試驗，預計近期將發表試驗的報告，未來市場利益潛力大。

啟發投顧分析師 陳立委

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