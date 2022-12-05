陳秀芳｜失守萬五 紅包、題材股爭相表態

上周五美國公布11月非農就業數據仍強勁，但Fed傳聲筒重申12月有望升息2碼，美股四大指數走勢震盪，整體跌多漲少，惟有道瓊收紅；台股今日震盪走高，午盤過後漲勢收斂，終場大盤上漲10.06點，收在14,980.74點，成交量能稍減，未達月均量。

今日台幣匯率續升來到30.440元附近，從資金流向觀察，電子成交比重仍維持在6成以上，來到61.1％、航運業成交比重增至6.23％，今天漲幅較大的為生技醫療、鋼鐵族群，漲幅5.03％、1.47％；表現相對弱勢為造紙、玻璃陶瓷族群，跌幅為1.21％、0.64％；從技術面觀察，今天萬五得而復失，短線仍為多方架構，目前進入橫盤震盪格局機率高；在OTC方面，今日OTC表現較加權強，在量能持續在月均量的情況下，有望挑戰年線，今日漲幅較大的族群為光電、生技醫療，漲幅1.69％、1.58％；表現較弱勢的族群為半導體、紡織纖維跌幅，0.41％、0.29％。

今天盤面焦點仍為軍工概念股，雷虎（8033）、八貫（1342）攻上漲停、拓凱（4536）、漢翔（2634）、精剛（1584）漲幅亦有6.76％、4.17％、2.29％；再來盤面上吸引買盤進駐另一個族群為生技族群，今天生技族群可以說是百花齊放，除了生華科（6492）、泰福-KY（6541）、喬山（1736）、台耀（4746）漲停外，挾著中國持續鬆綁政策題材下，保健食品廠大江（8436）拉了連二根漲停、麗豐-KY（4137）亦漲停作收、佐登-KY（4190）漲幅來到6.13％；當然生技個股明顯強者恆強，美時（1795）、寶齡富錦（1760）、台康生（6589）股價亦再度創下新高，接下來仍可持續留意其他具有題材的生技個股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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