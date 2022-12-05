賴昇楷｜押寶作帳行情 留意4檔潛力股

10/27大盤出現「內困三日翻紅」之Ｋ棒轉折型態，當時提醒「影響台股將近一整年的各式利空已有反應到北風北的鈍化跡象，內資也歸隊與護盤基金並肩作戰，台股反彈波將正式啟動」。

11/7大盤價量近一步出現表態動作築出「頭肩底」底部型態，台股漲勢隨之加速。11/15「巴菲特Q3大買台積電ADR」消息揭露後再次提醒「（1）有了巴菲特背書的台積電，很容易帶動外資各家退休基金、共同基金、主權基金跟進，台積電股價易漲難跌自然也讓大盤支撐相對強勁；（2）巴菲特投資需符合價值投資、長線投資、護城河投資三大準則，既在此時重押台積電便意味著並不擔心地緣政治風險，這點大大緩解了市場的憂慮，不僅外資熱錢活水將積極湧入，內資作價也會比原來更加有恃無恐」。果不其然，原先逃之夭夭的外資開始回頭大買台股（今年11月前累計賣超1.36兆刷新歷史紀錄，之後趕進度光是11月就回補了1,868億）。

時至今日，大盤已經爆衝超過2,000點，不可諱言短線急漲累積的獲利了結賣壓與面臨的高檔解套賣壓都不輕，所幸上周三（11/30）台股在量縮橫向整理近兩周後迎來「MSCI季度調整」助攻，大盤成交量一舉增溫至2,500億之上並順勢挑戰「萬五」大關。

今天（12/5）大盤小漲10點收在14,980，雖然還沒站穩「萬五」大關，但從代表內資態度的櫃買指數收漲0.57％再創反彈新高、上市櫃合計漲家數遠高於跌家數、期貨逆價差有效收斂、短線強度優於絕大多數國際股市等諸多跡象來看，反彈行情至今未見敗筆，看好本月底將有不少個股迎來年底「法人與集團作帳行情」。

短線可留意以下4檔個股：

1.胡連：（1）連接器廠，10月營收6.72億（年增43.89％），連續第4個月創新高，Q4營收可望再創新高，隨著營收規模放大及低價銅發酵，毛利率上看35％。前10月累計營收為52.03億，較去年同期成長31.6％。（2）主要客戶為中國自主品牌車廠，受惠中國新一輪「汽車下鄉」政策帶動訂單持續增加，封控鬆綁後各車廠積極拉貨趕工，加上供應全球電動車龍頭Tesla的電池管理模組連接器出貨成長，以及中國新能源龍頭比亞迪與蔚來汽車訂單倍增，預估下半年營運將逐季成長，全年EPS攀升至9.5〜10元。（3）受惠中國新能源車免徵購置稅的政策利多延續到2023年，以及跟國際大廠LEAR合資效益顯現，預計明年EPS挑戰躍過10元。

2.九暘：網通IC設計廠，主攻利基型的SOHO網路、企業網路及FTTH乙太網路IC，受惠聯發科集團資源挹注下，前三季每股盈餘1.19元，賺贏去年全年，前10月營收10.98億，年成長23.2％，營運不受著晶片需求趨緩影響，成長動能將至少延續到2023年。

3.良維：（1）受惠高毛利的伺服器與電動車產品出貨持續提升，Q3毛利率攀升至20.29％（優於Q2的17.81％），推升單季EPS提升至1.91元。由於電動車產品出貨量持續提升，配合低價銅開始發揮降低成本優勢，預估Q4營運將優於Q3，今年EPS成長到5.5〜6元。（2）電動車客戶除了三大新創車廠（Lucid、Rivian、Fisker），還包括充電站龍頭Chargepoint等客戶，來自亞馬遜AWS雲端伺服器訂單成長穩定，並且積極開發新客戶。受惠全球電動車銷售量進入快速成長期，充電設施需求同步爆發，加上雲端伺服器需求穩健成長，預期明年Q1淡季不淡，2023年營運將優於今年。

4.瑞耘：（1）半導體前段製程設備零組件供應商，受惠新廠投產並貢獻業績，10月營收0.7億元，年增45.3％，連續第3個月創新高，前10月累計營收為5.38億，較去年同期成長32.8％，創歷年最佳成績。（2）近期半導體產業雖然雜音較多，不過台積電仍全力衝刺3D先進封裝市場，相關設備股有望受惠且股價相對強勁，加上瑞耘主要客戶新產能開出以致在手訂單仍維持高檔水準，預期全年營收有望站上6億元，獲利同步挑戰新高。

文/華冠投顧分析師賴昇楷

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