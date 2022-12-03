漲多就是主流 王文良揭10飆股洩選股端倪

九合一大選執政黨慘敗，選後流行語：「抱歉讓大家失望了，都是我努力不夠…」。台股11月大漲，選前最後一個交易日創波段新高14,835點，11/28選後第一個交易日台指期貨盤前試撮向下狂瀉，全市場挫勒等！收盤果然如預期大跌超過200點。中國民運人士王丹安慰敗選政黨支持者：「真的不必太絕望，難過一天就好了」。選民有沒有聽到不知道，但股民聽到了，投資人只難過一天，就把選舉結果忘得一乾二淨，11/29大盤開低走高，多頭氣勢如虹從選後低點14,449點3天大漲703點，12/1最高15,152點。

選前行政院主計處調查，因為就業改善、基本工資調漲，30歲以下青年所得續創新高，年收入近52萬元，年增1.44萬元，平均月入4.33萬元。去年所得收入者（1,595.58萬人）平均年收68萬元，台灣社會呈現一片富裕景象。

選後國發會公布景氣報告，10月連續第2個月亮黃藍燈，年底有可能轉入象徵低迷的「藍燈」，領先指標連跌12個月；中央大學台灣經濟發展研究中心發布11月消費者信心指數（CCI）再下降1.22點至60點，連續下滑3個月更創下金融海嘯以來13年新低，企業恐怕因訂單大幅減少引爆無薪假。11/29主計處大砍第四季經濟成長率至1.52％，預估明年保3落空，GDP只剩2.75％。

台灣經濟選前選後兩個世界。央行總裁楊金龍赴中研院演講示警：全球恐陷停滯性通膨，加深民眾對經濟前景憂慮。經濟學定義停滯性通膨：高通貨膨脹與高失業率同時存在，兩者相加等於痛苦指數。12/1台股開盤衝破一萬五千點，股市氣氛歡樂無比，有29支票漲停板。從景氣燈號、經濟數據、央行總裁談話，台股應該屬於空頭市場，但別忘記，空頭市場也有中級反彈，威力不輸大多頭行情，有些股票甚至比之前更飆。

統計台股在10/25出現本波最低點到12/1最高點為止，上市股票漲幅前5名為和成（97.62％）、雷虎（95.93％）、創意（85.46％）、晶睿（82.23％）、寶一（69.25％）；OTC漲幅前5名為勝品（129.53％）、昇銳（96.56％）、保瑞（69.58％）、華星光（68.47％）、燦星旅（67.72％）。當台股處在最艱困、悲觀、恐慌、絕望的時候，這十支股票能夠以旱地拔蔥之姿脫穎而出，背後必有題材與故事，不論因大股東惜售量縮或是源源不絕買盤，都構成推升股價的強大動力。

創新高就是多頭，漲最多就是主流。將最強的十支股票分門別類可歸納出軍工、安控、IC設計、光通訊、生技CDMO、觀光旅行六項產業，拋開基本面迷思與對股票印象帶來的成見，積極從中尋找相關題材延伸出來的潛力股做多仍有利可圖。與其沉浸在經濟衰退的悲傷走不出台股崩跌的陰影，不如放開來好好享受闊別已久的多頭饗宴，摒除利空雜音，漲勢就在眼前，尊重趨勢、順勢操作。

鴻光投顧分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

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鑫報主筆 總統投顧分析師

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