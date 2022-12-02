陳秀芳｜年底作帳行情 留意三大重點布局

昨日美股四大指數跌多漲少，市場靜待非農數據，其中費半下跌0.78％，台股開低震盪，今日電子權值股熄火，台積電（2330）、聯發科（2454）跌幅1.2％、0.27％，其中台積電貢獻大盤負點數50.25點，大盤下跌42.12點收14,970.68點，周線連五紅。

今日台幣匯率走升來到30.580元附近，從資金流向觀察，電子成交比重仍在6成以上，來到61.95％、光電成交比重7.08％，今天較抗跌的族群為電器電纜、玻璃陶瓷族群，漲幅4.79％、1.47％；表現相對弱勢族群為貿易百貨、塑膠族群，跌幅為1.41％、1.11％。

從籌碼面觀察，外資終結連三日買超，外資本周買超336.51億，投信連三日買超，投信本周買超30.83億；從技術面觀察，短線多方架構仍未被破壞，而在台幣持續升值情況下，台股短線雖漲多，但仍有望維持緩漲格局；今日櫃買盤勢走強，而季線也翻揚，中小型股表現仍亮眼，今日漲幅較大的類股為通信網路、光電族群，漲幅2.05％、1.39％、表現相對弱勢的為電子通路、觀光族群，跌幅2.19％、1％。

今日盤面焦點為綠能題材，像是中興電（1513）攻上漲停、世紀鋼（9958）、上緯投控（3708）亦有3.5％、2.48％的漲幅，再來則是集團股也有表現，像是鴻家軍的廣宇（2328）漲停、正達（3149）、乙盛-KY（5243）漲幅9.29％、5.38％；生技族群表現也不俗，市場靜待近期具有取證利多的台康生（6589）股價續創新高、合一（4743）漲幅也有1.03％，接下來仍可留意年底集團、投信作帳題材以及營收可期的個股。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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