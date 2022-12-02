黃勇文｜台股萬五關前震盪 留意美股

受到美聯準會主席表明央行最快12月放緩升息步調，鴿派效應持續發酵，讓台幣兌美元升破30.6元，創下三個月新高。讓外資持續將熱錢回流台股，加上美國公布10月關鍵通膨指標明顯下滑，加上消費者支出符合且高於預期，間接影響台股反彈氣焰，盤勢持續在萬五關前震盪。觀察高價股成為盤面引導上漲的關鍵，在年底前集團股應有作帳行情有機會讓台股在12月份維持萬五行情，預期以個股表現為主，大盤指數表現空間不大。

這次台股以高價股帶領盤面往上走揚，預計政策性題材，綠色能源、電動車、通訊網路在5G的長線趨勢不變之下。台股應該在年前都是上漲居多，外資在11月累計買超1,867億元，其中在金融與半導體族群，維持在高檔震盪。台灣口罩禁令的解除，許多的觀光類股都是提前反應完畢；加上11月急速上漲，一舉站上半年線之上，短線上已經跟隨美股道瓊指數的幅度。由於台股加權指數指標在高檔，面臨修正走勢，未來只要不跌破半年線之前，反彈趨勢不改變。

當美國表明壓制通膨而逐漸升息的立場即將放緩，支撐美股反彈，加上台股類股輪動快速，外資持續回流下，台股類股輪動快速，整體而言，以操作反彈為主，面臨年底財報空窗期，將會是題材股、作夢行情的誕生，但是由於受到全球疫情影響，開始出現裁員、減薪的新聞不間斷，只能說全球處於經濟的轉折點。在全球景氣由盛而衰退時，隨時保持警覺性，反彈結束時最好能提前減碼，才能避開最大的風險。

綜合以上，台股處於反彈格局位於半年線與年線之間，當然對散戶，這波的融資尚未大幅增加，表示主力法人尚未離開市場，當這波如果有新聞性有提出融資大幅增加時，應該將手中的持股減碼操作，畢竟金融市場的籌碼以法人的籌碼才支撐股票上漲，近期注意題材股與營收成長股將會是選股的好時機。

文／資深分析師黃勇文

※本資料由資深分析師黃勇文提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。