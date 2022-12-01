陶文看台股｜順勢低接 短線機會財利

《陶文看台股》周四（12/01）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【山火賁卦】高出低進，順勢低接，營造短線機會財利。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是十一月初八日，這是個出現「大敗」磁場的日辰，重要吉事還是以另擇他日為宜。

從「奇門基因元辰神數」角度觀察，日辰「戊子」的今天是個「智慧生財」，並且坐擁財祿的日辰。

對於投資求財而言，這是個短線有利可圖的日辰。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

巳時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

午時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

天星圖日辰吉凶：

太陰星加入了金水海火的三刑會沖天星結構中，對於事務的執行而言，這不會是個吉利的日辰。

因此謹慎與小心不會只是個提醒。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和水星繼續會相，太陰星加入了不協調天象結構中，對於投資求財而言，市場上的心理壓力出現了驟增的現象。這一天的操作難度恐怕不低。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股再度上演一齣有意思的戲劇，大盤再度從小黑上漲，逐步上揚的結果，終場169點的漲幅，再加上2725億元的成交量，

【風地觀卦】的觀望現象只出現在早盤很短的時間，接下來就繼續上演該上演的戲劇。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺即便大環境的消息面並不理想，因此盤勢的開啟與表現不如市場預期，不過由於整體盤勢中滿矛盾的態勢，因此這一天也依舊是個下跌不易的盤勢………」果然如此。

以及「………就卦象而言，矛盾是最大的癥結，法人與大人繼續拉抬，聰明的散戶還是繼續觀望，因此回檔之後的再度拉抬有機會再度上演………」果然如此。

卦象更明確指出「………對於營造財利的角度來說，回檔站在買方是值得參考的策略，只不過這幾天的投資求財宜以短線運作為宜，打帶跑，見好便收………」也真的是果然如此。

鄭重聲明，陶文老師撰寫【股市黃曆】，並非任何勸誘或投資建議的意圖，完全單純是為了個人易經占卜研究而撰寫，希望藉此最難預測的標的積累「臨床」經驗數值。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【山火賁卦】是這一天（12/01四）台股投資求財卦象。

這一卦說的是亮麗，只不過由於卦象的故事背景在於黃昏，因此對於事務的執行而言，卻代表的一種遺憾。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然卦象中拉抬的磁場持續，不過由於多方節奏與步調並不協調，因此叫好不叫座容易成為今天的盤勢戲碼。

雖然卦象中的多方動作頻頻，不過由於空方壓力有限，因此即便出現了缺乏支撐力道的震盪，也依舊容易見到呵護的影子，這個時候再度出現一種說法，那就是「空頭不死，多頭不止」。於是高出低進，順勢低接，營造短線機會財利成為理想趨吉避凶。

吉利方位：東北方、正南方、正北方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：2、0、4、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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