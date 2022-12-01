劉烱德︱台股進攻萬五 2類股有望落後補漲

市場引頸期盼關於美國12月升息碼數，昨日聯準會主席鮑爾於布魯金斯研究所（Brookings Institution）發表演說，他認為放慢升息步調是合理的，可能最快12月就會縮減升息幅度；但同時強調在打擊通膨方面還有很長的路要走，貨幣政策必須在一段時間內持續保持緊縮。

於此同時，美國11月ADP小非農新增就業人數低於預期，顯示在高利率環境下，勞動力需求正在降溫，消息拖累美元指數盤中走低，但在公布美國Q3國內生產毛額（GDP）修訂值優於預期後，美元跌勢短暫收斂；美債殖利率則隨美元下滑；美股四大指數由黑翻紅大漲，道瓊上漲737.24點，漲幅2.18％並創下了本波段新高（自9月低點回升超過20％）、那指大漲4.41％、標普大漲3.09％、費半更猛漲幅高達5.85％，台積電及聯電ADR則是分別上漲4.60％及5.90％。

台股昨日再次上演開低走高戲碼，適逢MSCI最新季度調整日生效，尾盤爆量指數衝高收盤大漲169.91點（1.16％）收在14,879.55點，為價漲量增實體紅K線，外資單日大買現貨202.23億元，新台幣匯率升值收在30.902兌1美元。

昨日類股普漲，受疫情解封戶外不需戴口罩政策再放鬆，觀光指數大漲4.04％，是漲幅最大的族群；另半導體、生技醫療、化工類也都有超過2％以上的漲幅。

昨日台指期夜盤隨美股上漲213點，估計今日加權早盤開高買氣回升，但應留意近期漲多的個股是否出現獲利了結賣壓；畢竟11月的月K線漲點將近2,000點，為自2008金融海嘯以來漲點最大的一根紅K線，但月成交量只有4兆9,525.17億元，量價結構短線確實會有漲多的問題；何況大盤即將進入萬五整數關卡及前波高點15,475.89套牢區，短線應適度調節但不作空。

類股除持續看好生技、半導體設備股外，可留意特用化學及航運股落後補漲機會。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

※本資料由 華冠投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!