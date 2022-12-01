白易弘｜類股輪動 留意網通及安控股

周三（30日）上漲169.91點，收在14,879.55點，成交金額2,719億元。周三（30日）台股開低走高尾盤MSCI季度調整拉高收近兩個半月新高，目前處於年底財報空窗期，各族群產業對明年皆有新應用、新產品帶動成⻑的展望預估，集團股亦有年底作帳的紅包行情，今年諸多已知利空影響慢慢鈍化，預期農曆年前有機會持續溫和反彈。

技術面，11月K棒收長紅棒，諸多族群個股漲了整個月，加權短線自低點反彈累積2,200點漲點，站穩半年線，漲勢有望沿著五日均線往年線靠攏。

選股方向為網通與安控族群，留意2檔潛力股，

1.奇偶（3356），受惠北美、歐洲等地區安控市場因陸廠退出，奇偶接單增溫，加上缺料狀況逐漸緩解、美國基建需求持續等，帶動業績漸入佳境。累計前三季稅後純益7,389.3萬元、每股純益0.82元，第三季營運相較第二季轉虧為盈。

2.啟碁（6285），受惠缺料緩解、訂單滿足率提升，累計前三季每股稅後純益5.33元，勝去年全年，啟碁為Verizon、AT＆T的5G FWA CPE主要供應商，提供單價較高的mmWave方案。據研調單位預估，5G FWA CPE明年出貨量有望年增7成，啟碁出貨的5G FWA CPE中mmWave規格占半數，預料將是明年營收主要成長動能之一。

今（1）日觀盤重點：

1.二線塑化股漲勢會否一日行情。

2.題材股快速輪轉12月能否延續漲勢。

3.台積電能否延續漲勢攻克500元整數關卡。

（文／資深分析師白易弘）

※本資料由資深分析師白易弘提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

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