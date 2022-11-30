范振鴻｜尾盤爆量台股創高 聚焦鮑爾談話

11/30低點14,678為強勢關鍵點，反彈關鍵點為11/15低點14,278，若破將形成兩周套牢區。

加權指數收漲169點，量能2,719億元，尾盤MSCI調整，最後一盤量能734億元，台積電最後一盤爆量3萬張，跳漲3.5元，今日僅貢獻25點，本日由金融股、塑化股領漲，強勢族群則為二線塑化股與半導體材料族群，其中國喬、台達化、三福化、中華化強攻漲停，同族群個股也都或有表現，而昨日強勢的航空股在中國並未宣布進一步放寬防疫措施的狀況下，今日小跌作收。另短線多頭家數拉升至59.88%，準備再次進入過熱區。

技術面今日開低走高創反彈新高，收實體紅K，同時夾帶2,719億量能，因此足以重新定義強勢關鍵K，今日低點14,678收破前維持反彈強勢格局，收破則結束強勢進入震盪機會大，均線部分季線延續昨日繼續走揚，同樣兩週內守穩14,400點，季線扣抵將開始扣9/22起的下跌段，季線將轉為支撐。

市場關注明天台灣時間凌晨2:30聯準會主席鮑爾談話與周五非農就業數據，目前樂觀投資人認為鮑爾無法說出比先前更為鷹派的說詞打擊市場，而悲觀者則認為鮑爾將重演Jackson hold的激進鷹派說詞引發市場重挫。

文／華冠投顧分析師范振鴻

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