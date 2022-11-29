丁彥鈞｜評等獲調升 金融股帶頭衝刺

受惠金融股上漲的帶動，加權指數今日上漲152點，以14,709點作收。目前指數仍站穩月線、季線、半年線，長期仍偏多頭格局，不必過度擔心。

今年股債雙跌，金融業承受不小的投資損失。隨著利空出盡，股債開始止跌回升，此時金融股辦理現金增資，有2大好處。第一可以強化資本結構，第二可以逢低加碼股票與債券。在股債低點時進行現金增資，有助未來獲利提升。而現金增資強化資本結構，體質改善後，未來股利金額有望提升。

此時增資不但可以強化資本結構，還有機會提升未來獲利，因此多家金控陸續開啟增資計畫。隨著金融市場開始撥雲見日，雨過天青，內資與外資陸續調升富邦金（2881）與國泰金（2882）的評等。隨著金管會允許債券重分類，金融機構尤其是壽險的淨值大幅提升。近期，金管會對股利發放採取更大的彈性，只要資本結構穩健的金控，可以用法定盈餘公積或資本公積配發股利，若股利配發如過去的水準，金融股的股價就會止跌回升。

近期金融股的選股邏輯，除了要檢視獲利能力外，財務結構穩健的金控，近期有現金增資的金控，都可以進行留意。

啟發投顧分析師 丁彥鈞

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