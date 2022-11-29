陳立委｜2條件選股 留意投信法人動向

美國聯準會（Fed）官員再度發表升息的鷹派言論，聖路易聯準銀行總裁布拉德表示，在抑制通膨方面還有許多工作要執行，預告接下來二年內的基準利率不會低於5％。紐約聯準銀行總裁威廉斯麗示警，期近在積極升息政策運作下，美國明年失業率可能會衝上5％。受到聯準會部分官員鷹派言論影響，昨夜美國四大指數均下跌，跌幅介於1.45％至 2.63％之間。

受到費半下跌2.63％及台積電ADR跌2.68％影響，台股指數今以14,503點開出，早盤最低來到14,449點之後，開始有買盤進場，指數拉至平盤之上。以技術線型來看，指數處於5日均線、10日均線及半年線的區間整理階段。類股方面，今日觀光類股及網通類股表現亮眼。

緊接著台股將面臨投信年底作帳行情，由於投信間的競爭相當激烈，一旦績效不好，投信公司隨時都可能更換基金經理人，每當年低要結算成績時，每位基金經理人都會想盡辦法要讓績效好一點，故短線上操作，可留意投信法人的動向。

長線上選股方面，建議投資人以訂單能見度佳，且營收持續成長的績優股來布局，如：

1.裕隆（2201）：第3季EPS-0.13元，前三季共EPS-1.98元，累積1~10月營收較去年同期成長-2.13％。今年裕隆虧損原因為防疫保單造成業外大虧，但防疫保單為一次性認列性質，明年這個情況將不會再有，加上納智捷N7電動車，預購賣得超乎預期的好，明年裕隆的獲利可期。

2.台船（2208）：第3季EPS-1.39元，前三季共EPS-2.56元，累積1~10月營收較去年同期成長16.09％。財政部持續推動海關巡緝艇汰舊換新計畫，台船未來訂單能見度佳，加上台灣政策走向國艦國造，台船未來有高機會拿下潛艦和巡防艦大單，運營將逐步成長。

3.美琪瑪（4721）：第3季EPS1.22元，前三季共EPS5.51元，累積1~10月營收較去年同期成長41.77％。經濟部官員透露，電動機車產業補助，將再行補助四到五年，由於採用國產電池芯可獲得加碼補助3,000元，美琪瑪將受惠政策的延續，訂單可望維持高成長。

啟發投顧分析師 陳立委

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