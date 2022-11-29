陶文看台股｜靜觀其變 等待低接機點的出現

《陶文看台股》周二（11/29）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【雷地豫卦】靜觀其變，等待低接機點的出現。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是十一月初六日，正逢「月煞日」的今天，諸事不宜。

從「奇門基因元辰神數」角度觀察，日辰「丙戌」的今天是個自成一格的日辰，並不活絡的氣數，既不利人際關係的互動，也不利投資求財的運作，那就順勢保守以對吧！

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜正西方，休門〜西北方，生門〜正北方。

巳時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

午時：開門〜西北方，休門〜正北方，生門〜東北方。

天星圖日辰吉凶：

土月會相，金水會相釋放合相磁場，火星也釋放三合能量，這是個吉利的日辰。

不過由金水星、火星和海王星所組成的「三刑會沖」天象，就好像農民曆所說的「月煞」一般，重要吉事還是以另擇他日為宜，勢在必行也須要謹慎以對。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和水星繼續會相，進入人馬中段位置，海王星和火星的刑沖剋害，讓這一天的星空出現了不利投資求財的「三刑會沖」天象。這些現象與昨日相同，因此文字並沒有改變的必要。

雖然太陰星與土星會相並釋放舒緩磁場，不過對於投資求財而言，這一天的震盪恐怕是很難避免了。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

昨日台股反應了選後的利多出盡，大盤直接跳空開低，繼續走低，終場下跌221點，量能萎縮至1989億元。

【雷山小過】的變數與壓力果然出現了。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然盤勢容易出現漲勢疲乏的現象，再加上選舉過後總是容易出現利多實現的走勢………」果然利多實現，不過盤勢是開低走低。

雖然大盤下跌，但卦象的看法不同「………就卦象而言，空頭不死，多頭不止，將會是接下來整體盤勢的寫照………」因此，短線上的震盪並不代表中線上的發展就此終止。

鄭重聲明，陶文老師撰寫【股市黃曆】，並非任何勸誘或投資建議的意圖，完全單純是為了個人易經占卜研究而撰寫，希望藉此最難預測的標的積累「臨床」經驗數值。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷地豫卦】是這一天（11/29二）台股投資求財卦象。

這一卦說的是先蹲後跳，積累能量，靜觀其變，對於事務的執行而言是如此。

對於投資求財而言，也將會是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺多方氣若游絲，雖然空方壓力頗盛，不過卻也因為出現了可以釋放善意的空間，因此這一天的盤勢發展不在於如何攻擊，而是如何等待短線低點的出現。

就卦象而言，高出低進的策略值得參考，雖然乍看起來並不這麼一回事。

吉利方位：西南方、東北方、正南方。

吉利顏色：黃色、紅色。

吉利數字：2、0、9、8。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

◎轉貼文章，請註明出處和作者。感謝！

陶文未來學研究發展中心（https://futurology.com.tw/topic/理財運勢 ）

用最精準實用的易經論股營造財富，用最簡單快速的風水布局扭轉乾坤！

陶文老師最新著作：2022虎年開財運賺大錢

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/

🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram

🎯微股力達人-工商時報加關注

📱精選新聞不漏接!