劉烱德︱台股多空交戰 持續留意生技股

由於聯準會聖路易聯準銀行總裁布拉德再次發聲警告市場低估了升息的可能性，央行在抑制通膨方面還有更多工作要做，明後兩年的基準利率可能需要保持在5％以上。

紐約聯準銀行總裁威廉斯也警告，在積極升息周期運作下，美國明年失業率可能會攀至5％。Fed官員在美股反彈相對高的位階，發表繼續升息的強硬言論，使得美股尾盤跌勢加劇，昨日美股四大指數全面收跌，道瓊指數跌近500點，標普和那指均跌逾1.5％，費半跌幅2.6％，台積電及聯電ADR分別下跌2.68％及3.28％。至於美債、美元則是小幅拉高，但殖利率沒有太大變化。

另由於中國嚴格封控引發多個城市民眾抗議，令市場擔憂原油的需求恐將疲軟，昨日近月紐約布蘭特原油價格一度回跌測11/21低點82.32美元支撐。

台股昨日回跌221.64點（1.50％）收在14,556.87點，為價跌量縮帶下影黑K，指數連破5日及10日二條短期均線，外資反手賣超107.80億元外，投信也是賣超6.26億元，八大官股銀行則是繼續買超22.41億元。選後第一個交易日，外資大賣電子權值股，台積電、聯電、鴻海、友達、群創佔昨日外資賣超前10名，新台幣匯率摜破31元關卡，終場重貶1.07角，以31.012元作收（台北及元太外匯市場總成交值15.58億美元）。

今日觀盤重點，由於昨日美股主指普跌，台指期夜盤也是跟著跌勢，早盤現貨開低，最重要的就是電子權值股是否續跌外，還有就是預估量的變化（估計開盤預估量縮作止跌）；昨日多方失守5日及10日二條短期均線，今日若只是靠量縮止跌，短線對多方而言恐將面臨半年線保衛戰，屬於弱勢多方；強勢則今日至少應該站回10日線14,584.34，也就是說今日至少要漲40點。

個股部分，由於近日電子成交比重逐日下降，短線漲多電子宜先避開；至於生技族群多數個股昨日普遍都是開低走高，今日關注多方持續性表現；另可留意金融、傳產塑化及航運股。

（文／華冠投顧分析師劉烱德）

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