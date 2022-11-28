陶文看台股｜11/28至12/2一週股市黃曆

《陶文看台股》11/28至12/02一週【易卦天象】另類觀察

【天火同人】短線震盪，順勢納財與換手。

台股從10最後一週的底部獲得支撐後，11月開始出現市場期待中的反彈走勢，周線連四紅，上週的高點14835點就有站上一萬五千點的企圖。這一波從12629低點反彈，一共上漲了2206點，反彈力道之強超乎市場預期。也因為如此，市場上出現了漲幅已大須要謹慎的訊息，甚至也有一種聲音，那就是提防選後的利多出盡，雖然正向依舊是市場的共識，不過後續發展讓我們用易卦占卜與天象的「另類觀察」解讀之。

時序進入11月的最後一週。以節氣時序而言，則進入「小雪」依舊在「亥月」的範疇中。就【離為火】年卦角度觀察，發覺「亥月」的卦象時序是上漲的。再以11月的卦象觀察，發覺也進入了支撐力道強勁的位置，而11月卦象為【水山蹇卦】，此種一反「難卦」特質的喜悅發展，充分說明了卦象的一體兩面，這也是「另類觀察」迷人的地方。緊接而來的12月，台股投資求財卦象占得了【雷地豫卦】，這一卦的訊息是「方向正確，邏輯稍稍錯誤」。就卦象中的多空架構角度觀察，發覺這個月的漲勢恐怕不容易延續經過兩千點漲幅的態勢，於是如何執行階段獲利與換手成為了12月的重要功課。

【天火同人】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是同心協力，對於事務的執行而言，這是個合作創造成績的好話。不過對於投資求財而言，恐怕就不是如此了，只因為【天火同人】在「易經」的闡釋上有個「與人分金」的說法。在經過一段長服之後目前，代表的是見好便收。不過幸運的是，在卦象中的國際財金趨勢依舊是正向的，而法人的呵護也容易持續，只不過由於卦象中的主要氣息還是在於逢高調節，因此階段獲利的訊息不宜忽視，機會點也有必要順勢掌握。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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