陶文看台股｜高出低進 順勢而為 策略不變

《陶文看台股》周一（11/28）【易卦、天象】趨勢另類觀察

【雷山小過】高出低進，順勢而為，策略不變。

陶文老師奇門天星開運小叮嚀：

根據農民曆記載，今天是十一月初五日，這是「天德吉星」照拂的日辰，諸事皆宜。

從「奇門基因元辰神數」角度觀察，日辰「乙酉」的今天是個智慧生財，辛苦有成的日辰。這一天的成就完全取決於自己的努力和是否靈活運作。

今日【奇門遁甲】上午時盤三吉門方位：

辰時：開門〜東北方，休門〜正東方，生門〜東南方。

巳時：開門〜西南方，休門〜正西方，生門〜西北方。

午時：開門〜正東方，休門〜東南方，生門〜正南方。

天星圖日辰吉凶：

日月合相，冥王星會相，木星逆合，這是個吉凶交參的日辰。

再加上，火星、海王星與水星形成了一組十分不協調的「三刑會沖」，這是個須要謹慎行事的日辰。（【股市黃曆】作者：陶文）

天星圖投資訊息：

金星和水星繼續會相，進入人馬中段位置，海王星和火星的刑沖剋害，讓這一天的星空出現了不利投資求財的「三刑會沖」天象。

幸運的是，由於與冥王星會相的太陰星磁場理想，因此預計法人會繼續呵護，市場雖感受到壓力，不過盤勢還有機會繼續發展。

昨日【股市黃曆】另類觀點回顧：

上週五台股大盤以狹幅震盪的方式呈現。一整天，盤勢都粘著平盤以十分微幅的方式行走，終場也以小黑5點作收。成交量2314元。

【水天需卦】的遊蕩現象出現了。

其他卦象訊息「………再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方還是在繼續盡心盡力，因此這一天的旺財策略依舊有機會以高出低進的方式進行………」不過幅度實在太小了。

還有「………只不過值得注意的是，由於卦象中的多方後繼力道並不理想，再加上步調也不協調，即便空方氣勢並不明顯………」原來如此，這是個多空膠著的卦象與盤勢，明白了！

鄭重聲明，陶文老師撰寫【股市黃曆】，並非任何勸誘或投資建議的意圖，完全單純是為了個人易經占卜研究而撰寫，希望藉此最難預測的標的積累「臨床」經驗數值。

今日【股市黃曆】另類觀點：

【雷山小過】是這一天（11/28一）台股投資求財卦象。

這一卦說的是變數與壓力，對於事務的執行而言，代表須要停下腳步檢視後再出發。

對於投資求財而言，也是如此。

再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺雖然盤勢容易出現漲勢疲乏的現象，再加上選舉過後總是容易出現利多實現的走勢，因此這是個有機會開高盤的卦象，只不過此種漲勢和多空一點關係都沒有。

就卦象而言，空頭不死，多頭不止，將會是接下來整體盤勢的寫照。

因此與其保守面對，不如順勢營造機會財利，只不過策略須要搭配短線的思維與智慧。

吉利方位：正東方、東北方、東南方。

吉利顏色：橘色、紫色、黃色。

吉利數字：8、3、4、5。

（本文章純為個人研究觀點，並非任何勸誘或投資建議。）

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