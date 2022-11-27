陳名喆｜升息循環進入末段 產業輪動跟進

中信證國際金融業務部經理陳名喆

市場分析：

紛紛擾擾的2022年轉眼間進入尾聲，相較於前兩年市場趨勢一路向上，今年就像春天後母心，欲變一時間。上半年6月美股進入熊市，兩個月時間卻又反彈進逼20％；下半年10月再次探底，隨後夾帶著傳統第4季旺季、10月通膨率有所趨緩，標普500指數谷底走升超過10％、道瓊工業指數更是接近20％，也讓前、後者跌幅分別收斂至20％、10％以內。

接下來到年底，乃至於明年上半年，市場關注焦點依然圍繞在聯準會的升息步調上，進而牽動這波反彈能否延續下去。從美國10月通膨率降至7.8％寫下今年2月以來新低水準，伴隨油價大幅回落、去年物價基期相對較高下，未來幾個月通膨率進一步放緩是可預期。釋放出聯準會激進升息的時間點料將已過，華爾街各家投行的共識則認為12月初的利率決策會議上將僅升息2碼（0.5％）來到4.25～4.50％，這一波終端利率則是來到5.25～5.75％，最快明年Q4開始降息。

換言之，在市場已提前定價明年頂多升息3碼、最多5碼的情境，一旦通膨、經濟放緩程度高於預期，驅使最多5碼降至4碼以下，反倒有利於風險性資產表現。據聯準會內部經濟學家預計明年衰退機率接近50％下，上述情境發生的可能性不低。

除上述情境分析外，另一項統計數據同樣有利於接下來美股表現。統計1954年至2018年期間，共計17次的期中選舉年（4年舉行一次），每當11月選舉結束後的3個月、6個月、12個月的美股表現，平均報酬率分別有著7.4％、14.3％、15.1％的好成績。在這17次當中，除結束後3個月外，其餘的6個月、12個月，每一次都寫下正報酬的好表現。儘管過去歷史數據僅供參考，不代表外未來結果就會如此，但仍不失為操作上的參考依據之一。

投資策略：

有鑑於華爾街投行對於明年聯準會升息共識落在頂多3碼、最多5碼的前提下，透露出這波升息循環來到尾聲。而今年受累於聯準會激進升息，表現較為弱勢、估值一再下修的的科技、半導體類股，則有望重新獲得市場青睞，尤其是股神巴菲特旗下波克夏海瑟威第三季大買台積電ADR，更是釋放出強烈訊號。

根據研調機構指出，未來半導體市場終端應用，2020～2030年複合成長率以汽車、工業、伺服器為成長最快的領域，分別有著13％、9％、9％的表現。因此，投資人在選擇上可專注在上述三大領域為中心所延伸出來的業務別，包括電動車、航太軍工、自動化設備以及資料中心等等。

延伸閱讀

美股估值落底，長線投資價值浮現

10檔大型權值蘋概股 股漲

法人：電子股恐受Fed「鷹」影籠罩