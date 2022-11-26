資券洩天機 王文良揭密6檔軋空指標股

國泰金控11/22公布11月國民信心調查結果，因為防疫鬆綁帶動景氣展望與大額消費意願提高，未來半年，預期上漲的人增加，預期下跌的人變少。民眾看漲的比例從10月之20%提高到25%；看跌的比例從54%下降到47%，實際上看空的人還是比較多，不能光憑股市樂觀指數上揚與台股大漲就解讀成散戶信心回升。股票市場最好的指標是人，籌碼是面鏡子，散戶的心態透過操作投射在資券的變化上，不論融資還是融券，皆散發出散戶濃濃的看空氣息，可以放空了嗎？答案是，還沒有。

統計到11/24為止，上市融資餘額1,642億，11月減少10億。俗話說，大漲三天散戶不請自來，這次台股大漲何止3天，從12,629點漲到最高14,784點，大漲2,155點，散戶還是沒來。早年看空行情，只有融券放空一途，如今充斥各式各樣衍生性金融商品，不用放空也能因行情下跌而獲利，例如買進反向ETF。

自本波低點起算，10/25~11/24融資增加前5名:元大台灣50「反」一、國泰美國道瓊「反」一、富邦越南、國泰台灣加權「反」一、街口布蘭特原油正二。融資增加前5名有3檔是反向ETF，代表散戶大量使用融資「放空」股市。買進反向ETF大盤跌會賺、漲會賠，其走勢與大盤呈反方向變動。

看空行情，買進反向ETF是最方便、門檻最低的賺錢方式。台指期貨保證金一口184,000元；放空股票融券保證金為股價之120%，是融資自備款的3倍；借券所需擔保品為借券標的前一日收盤價之140%；上市櫃融資水位偏低，券由資生，券源稀少，放空股票常因券源不足支付天價融券標借費。元大台灣50反一11/24收盤價5.69元，一張只要5,690元，融資買更便宜，2,276元就能開啟槓桿擴張信用。元大台灣50反一融資646,119張高踞市場第一象徵大量看空行情的散戶用最廉價、簡易方式投入股市，期待行情反轉、大跌。

10/25~11/24反向ETF融資暴增，表示看空的小資族很多。整體大盤量縮，小型股頓成為市場交投重心，放空股票的人也不少，OTC融券增加前5名為鈺創、晶宏、金居、昇銳、榮剛，全部是11月上漲、狂飆的股票，放空以上股票全部被軋，5檔軋空股題材與基本面如下:

鈺創

(1) 利基型記憶體、3D感測、USB 4、Type-C晶片設計公司。

(2) 高頻寬特效型緩衝記憶體產品，通過日本車廠認證打入ADAS先進輔助駕駛系統供應鏈。

(3) 去年EPS 3.91元轉虧為盈，今年前三季EPS 1.32元。

晶宏

(1) 永豐餘集團，IC設計公司。

(2) 產品：STN/LCD/電子紙驅動IC、觸控面板控制IC。

(3) 去年EPS 9.8元，今年前三季EPS 7.72元。

(4) 歐洲及中國等大型零售商大量採用電子貨架標籤。

金居

(1) 全球第六大電子電路銅箔廠。

(2) 產品：電解銅箔、軟板用銅箔、電動車用鋰電池銅箔。

(3) 高頻高速銅箔取得AMD認證。

(4) 投資40.5億元興建雲林三廠，生產高頻高速銅箔。

昇銳

(1) 安全監控，近年切入車載監控領域。

(2) 車載安控系統主攻美/澳/日的貨卡車隊。

(3) 透過整合型的攝影機降低大型車輛駕駛視線死角。

(4) 斥資8.5億元擴產，新廠預訂於2024年第一季完工。

(5) 去年EPS 0.8元，今年前8月EPS 1.13元超越去年全年。

榮剛

(1) 台鋼集團，全球第十大、國內唯一特殊合金棒鋼廠。

(2) 產品：不銹鋼、高合金鋼、低合金鋼。

(3) 航太、鑽油設備、石化、醫療、發電機、軍工零組件。

(4) 10月營收11億，成長38%，前10月營收突破百億。

除了上述5檔，還有一檔隱藏版軋空潛力股：長榮

近期航運股主要利空:

(1) 本土與外資券商調降評等。

(2) 馬士基悲觀明年前景。

(3) 11/18公布SCFI連22週下跌。

(4) 中國10月進出口雙降低於預期。

(5) 大陸防疫嚴格封控，堅持動態清零。

利多吸引買盤、利空招來空單。航運股天天遭受利空轟炸，運價狂瀉媒體形容貨櫃航運產業迷航、觸礁、擱淺，長榮11/22~11/24連三天不跌，利空不跌就會大漲，11/24收161元創9/22以來收盤價新高。若下周長榮融券餘額加上借券賣出空單合計突破4萬張，將啟動出乎市場意料之外的軋空行情，朝更高目標前進。

鴻光投顧分析師 王文良 ※本資料由鴻光投顧 王文良提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。 鴻光投顧分析師 王文良 鴻光投顧分析師 王文良 【經歷】

證基會 1999跨世紀金融人才培訓計畫 國際期貨菁英班

國票聯合證券證券課 課長

鑫報主筆 總統投顧分析師

永誠投顧分析師

非凡股市現場特約來賓

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