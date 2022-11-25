陳秀芳｜九合一選舉後 留意四類股

昨天美股感恩節休市一天，今天台股狹幅震盪，由航運撐盤，權王台積電(2330)力收小紅，上市八大類股跌多漲少，終場大盤下跌5.49點，收在14,778.51點，周線連四紅。

今日台幣匯率持續升值來到30.866元附近，從資金流向觀察，電子成交比重仍在6成以下，縮小來到55.64%、化學生技醫療成交比重增至10.17%、航運成交比重7.1%，今天漲幅較大的為電器電纜、油電燃氣族群，漲幅2.04%、1.52%；表現相對弱勢族群為生技醫療、光電族，跌幅為1.48%、1.2%。

從籌碼面觀察，外資終結連三日買超，本周買超241.96億，投信連三日買超，本周買超14.55億。從技術面觀察，短線仍維持多方架構，關鍵點位為11/15低點，若跌破則多方氣勢轉弱；櫃買指數今日走勢偏弱，所有類股中惟有電子通路較抗跌，漲幅0.62%、跌幅最重的為生技醫療，跌幅2.61%。

今天盤面上焦點為電動車概念股，其中AES-KY(6781)漲停、飛宏(2457)漲幅亦來到逾9%、中興電(1513)及康普(4739)漲幅也有2.5%；近日挾著選前行情，具有政策加持的生技族群，伴隨著短線漲多，早盤拉高後，獲利賣壓出籠，今日紛紛出現較大的跌勢，其中進入分盤交易的保瑞(6472)打入跌停、長聖(6712)、藥華藥(6446)跌幅也有6.16%、4.71%。

近日觀察影響台股後勢三因子，台幣匯率、外資動向以及成交量能的部份，皆隨著美元指數的回落，造成台幣匯率升值，也見到30字頭，這也是暌違二個半月再見到的數字，亦代表熱錢已有逐漸回流跡象，這也對台股後勢有著正向的影響。時序又到了11月底，接下來為財報的空窗期，操作上仍建議應以11月營收可期、產業前景佳、投信持續著墨，且具有季底作帳行情的個股先行卡位。

文/華冠投顧分析師陳秀芳

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