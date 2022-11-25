黃勇文｜反彈格局不變 台股一波到頂續攻

明日台灣正進入九合一選舉投票，台股在選前壓力測試之下，外資竟然擴大買超200多億元，推升了加權指數站穩了半年線，來到本波反彈的相對高點。美股進入感恩節假期，台股走自已的道路，這波台股跟隨美股反彈之路，算是強勁的反彈，加上Fed會議傳出，未來將維持升息放緩，市場認為緩和升息的步道，將有助於股價的反彈，台股在資金回流下，量能尚未失控，反彈格局不變，有機會挑戰年線的最大關卡壓力。

台股這波經過近六千點大幅拉回修正，已經逐步反應升息因素以及經濟衰退的風險，隨通膨開始溫和的下降，讓外資開始回流，創造一波二千二百多點的彈升，幾乎反彈1/3左右。目前法人進場下，融資尚未大幅增加，使這波反彈散戶朋友進場相對少，當然個股操作上以類股輪動為原則。

這波以台積電（2330）帶領台股創高，生技股中美時（1795）成為此波漲勢最凶猛的個股，只要美時尚未大幅修正前，盤面應該力守半年線關卡價。全球許多國家股市，都已站上年線的壓力區，台股頂多隨後跟上腳步。近期以車用、航運、軍工概念股為主。如裕隆（2201）、裕民（2606）、寶一（8222）等，都是下周可以持續關注的議題，雖然在反彈溫和的回溫下。指數應有高點可期。

綜合以上，這波台股橫盤震盪直接再次往上漲，受到全球股市都是反彈後再次續強。台灣成為全球矚目的焦點，希望吸引台灣半導體相對應的投資與設廠，面對全球供應鏈的全球化，是否會創造更大的營收讓母公司受惠，是未來思考的重點，5G、低軌道衛星、電動車都是未來產業的受惠股。

文／資深分析師黃勇文

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