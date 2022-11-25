創意等8檔股票到了空抵區？專家解惑

慎防追高風險 郭憲政：這8檔市場關注度高

本周加權指數維持區間震盪，但許多股票已紛紛來到空抵區，投資人宜慎防追高的風險。本文羅列8檔市場關注度高的個股，供投資人參考。

1.創意（3443）：8月19日K高620元，10月26日K低383元，高點向上0.382位置711元，向上0.618位置766元。也就是說創意的空抵區為711元~766元。

2.美時（1795）：8月19日K高193元，10月26日K低138.5元，向上0.618位置227元。也就是說美時的空抵區為227元附近不宜追多。

3.裕隆（2201）：6月23日K高52.2元，8月8日K低39.7元，高點向上0.382位置57元，向上0.618位置60元。也就是說裕隆的空抵區為57元~60元。

4.神準（3558）：8月19日K高254元，9月30日K低157.5元，低點向上0.382位置195元，向上0.618位置217元。也就是說神準的空抵區為195元~217元。

5.健策（3653）：8月26日K高440元，10月21日K低299元，低點向上0.382位置353元，向上0.618位置386元。也就是說健策的空抵區為353元~386元。

6.東哥遊艇（8478）：10月4日K高291.5元，10月26日K低212元，高點向上0.382位置322元，向上0.618位置341元。也就是說東哥遊艇的空抵區為322元~341元。

7.家登（3680）：9月13日K高308.5元，10月17日K低198元，低點向上0.382位置240元，向上0.618位置266元。也就是說家登的空抵區為240元~266元。

8.胡連（6279）：9月23日K高185.5元，10月26日K低136元，低點向上0.382位置155元，向上0.618位置167元。也就是說胡連的空抵區為155元~166元。

文／啟發投顧分析師 郭憲政

※本資料由啟發投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。

延伸閱讀

外資瘋買9檔航運股 明年殖利率上看20％

選舉前夕台股盤勢 「這情境」機率達75％

CDMO錢景俏 13檔生技股買盤熱

多頭猛攻 16檔軋空行情燒 這類股點火反攻

搶搭元宇宙特快車 2檔IC吸睛