莊佳螢｜Q4作夢行情啟動 留意中小型股

美國升息腳步可望趨緩，美股上漲，台股在台積電拉尾盤，航運、車用類股助攻下，指數開高走高，終場收在最高點14,784點，創下九月中下旬以來的新高，加權股價指數終場上漲175.46點、漲幅1.2%、收在14,784點、成交量大至2,172億元。

台股目前價量齊揚站穩半年線後，就有機會再向上攻擊一波，新台幣今天強力升值，吸引外資回流台股，自11月上旬外資轉賣為買後，近期多半站在回補買方，加上代表內資的投信，更是持續的加碼台股，都有利於未來的行情，Q4進入財報空窗期，作夢行情啟動下，中小型股將有發動機會。

歷史經驗，近五次選舉後一周大漲的機率非常的高，目前將是買股的時機，跌深的績優股、政策扶持的產業股都是下一波有機會輪漲的股票，都可以留意。

啟發投顧分析師 莊佳螢

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