陳立委｜進攻萬五 留意兩關鍵指標

台股指數從10月25日的前波低點12,629點，反彈到11月24日指數的高點來看，一個月的時間指數反彈超過2千點，目前指數已逐漸向萬五大關進攻，而能否攻上並站穩萬五關卡，下列二項關鍵指標若能順利實現，指數往上的力道可望延續。



第一個關鍵指標為台灣半導體晶片法案，若能順利通過，將持續提高台灣半導體產業的競爭力。台灣半導體產業在全球表現一支獨秀，雖在國際間有高競爭力，但仍面臨韓國、美國、中國等競爭對手追趕製程的挑戰，所以政府仍有需持續鞏固台灣半導體的領先地位。



第二個關鍵指標為美國消費者11月核心物價指數（CPI）數據。這波全球的漲勢，主要是受到10月核心物價指數數據7.7%，表現優於預期，也讓美國聯準會（FED）部分官員開始有減緩升息的聲音出現，若11月數據能夠持續下降，聯準會升息政策可望縮減，全球經濟也將持續走強。



台股指數今以14,649點紅盤開出，指數持續向上進攻並擺脫5日均線及半年線的糾結，受惠台灣半導體晶片法案草案激勵，部分半導體類股如：創意（3443）、世芯-KY（3661）、智原（3035）、M31（6643）、晶心科（6533）、愛普*（6531）及立積（4968）等，表現相當亮眼，代表市場認同台灣半導體晶片法案對半導體產業的幫助。



台股的基本面非常良好，在整個國際資本市場上有一定的競爭力，建議投資人仍可選擇績優個股來布局，如：



1.元大金（2885）：第3季EPS 0.65元，前三季共EPS 1.57元，累積1~10月營收較去年同期成長 -21.48%。元大金控旗下子公司元大證券，在經紀業務市占率長期穩坐冠軍寶座，且積極搶攻財管2.0相關業務有成，預估未來核心業務競爭力優勢與龍頭地位不變，未來營運可望穩健成長。



2.台達電（2308）：第3季EPS 4.26元，前三季共EPS 9.53元，累積1~10月營收較去年同期成長 22.17%。台達電為台灣電源系統供應商龍頭，近年來深耕電動車市場領域，並推出車載充電器、車用高壓直流電轉換器等電動車產品，隨著電動車市場持續成長，台達電獲利成長可期。



3.飛宏（2457）：第3季EPS 0.06元，前三季共EPS 0.04元，累積1~10月營收較去年同期成長 18.51%。飛宏持續搶攻電動車充電樁市場，全球各地包括台灣、美洲、歐洲等，皆有布局，隨著電動車持續發展，充電樁業務逐步發酵，明年營收成長獲利可望優於今年。

啟發投顧分析師 陳立委

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